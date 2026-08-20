Türkiye Letonya voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta?
Filenin Sultanları'nın CEV Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor. Türkiye-Letonya karşılaşması öncesinde voleybolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini ve maç saatini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Letonya voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye Letonya voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
TÜRKİYE LETONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Letonya voleybol maçının TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, Filenin Sultanları'nın CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçı olacak.
FİLENİN SULTANLARI CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları'nın CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki Letonya karşılaşması 21 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Son Avrupa şampiyonu ay-yıldızlıların yer aldığı organizasyon, 21 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında İstanbul'un yanı sıra Çekya'nın Brno, Azerbaycan'ın Bakü ve İsveç'in Göteborg kentlerinde gerçekleştirilecek.
FİLENİN SULTANLARI A GRUBU MAÇ PROGRAMI
Filenin Sultanları'nın A Grubu'ndaki maç programı şöyle:
21 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Letonya
23 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Slovenya
24 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Macaristan
26 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Almanya
28 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Polonya
FİLENİN SULTANLARI'NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Filenin Sultanları'nın CEV Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
Filenin Sultanları, 21 Ağustos'ta Letonya karşılaşmasıyla başlayacak organizasyonda sırasıyla Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak.