Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye Letonya voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

TÜRKİYE LETONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Letonya voleybol maçının TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, Filenin Sultanları'nın CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçı olacak.

FİLENİN SULTANLARI CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları'nın CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki Letonya karşılaşması 21 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Son Avrupa şampiyonu ay-yıldızlıların yer aldığı organizasyon, 21 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında İstanbul'un yanı sıra Çekya'nın Brno, Azerbaycan'ın Bakü ve İsveç'in Göteborg kentlerinde gerçekleştirilecek.

FİLENİN SULTANLARI A GRUBU MAÇ PROGRAMI

Filenin Sultanları'nın A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

21 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Polonya

FİLENİN SULTANLARI'NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Filenin Sultanları'nın CEV Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Filenin Sultanları, 21 Ağustos'ta Letonya karşılaşmasıyla başlayacak organizasyonda sırasıyla Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak.