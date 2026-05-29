Türkiye Kuzey Makedonya maçı nerede, hangi statta oynanacak?

A Milli Futbol Takımımızın yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geleceği heyecan dolu müsabaka öncesinde taraftarların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ay-yıldızlı ekibimizin performansını yakından takip etmek ve tribündeki yerini almak isteyen futbolseverler, arama motorlarında yoğun bir şekilde "Türkiye - Kuzey Makedonya maçı nerede, hangi statta oynanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Kırmızı-beyazlı formayla sahaya çıkacak millilerimizin Kuzey Makedonya ile kozlarını paylaşacağı hazırlık mücadelesinin detayları resmi olarak açıklandı. Futbol dünyasının gözünü çevirdiği bu kritik dostluk maçı öncesinde, "Türkiye maçı ne zaman ve nerede oynanacak?" sorguları spor gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Dev karşılaşmaya ev sahipliği yapacak ikonik stadyumun tüm detaylarını, maçın başlama saatini ve tribün atmosferine dair merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

TÜRKİYE – KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek. Mücadele, Türkiye’de ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı uydu ve dijital platformlar üzerinden izlemek isteyenler için ATV, Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24 ve Turkcell TV+ 24 numaralı kanallarda yer alıyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın erişimi sağlanabilecek.

TÜRKİYE – KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Kuzey Makedonya Türkiye millî futbol takımı ve Kuzey Makedonya millî futbol takımı arasında oynanacak hazırlık maçı, 01 Haziran 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE – KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma 19:30’da başlayacak. Maçın akşam saatlerinde oynanması nedeniyle yoğun bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE – KUZEY MAKEDONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık karşılaşmasına İstanbul ev sahipliği yapacak. Mücadele, İstanbul’da bulunan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında oynanacak.

MAÇ ÖNCESİ GENEL DURUM

Hazırlık maçı kapsamında sahaya çıkacak iki ekip de yeni kadro denemeleri ve taktiksel varyasyonlar üzerinde duracak. Türkiye, taraftarı önünde güçlü bir performans sergilemeyi hedeflerken, Kuzey Makedonya ise deplasmanda sürpriz bir sonuç arayacak.

Futbolseverler için karşılaşma, hem oyuncu performanslarını görmek hem de milli takımın son durumunu değerlendirmek açısından önemli bir test niteliği taşıyor.

Osman DEMİR
