Türkiye gruptan nasıl çıkar, nasıl tur atlar? Türkiye Paraguay ve ABD'yi yenerse, berabere kalırsa, yenilirse ne olur?
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye’nin gruptan çıkma ihtimali, oynanan maçların sonuçlarına ve oluşan puan tablosuna göre şekillenmektedir. ABD, Paraguay ve Avustralya gibi güçlü rakiplerin yer aldığı grupta her karşılaşma, hem puan durumu hem de averaj hesapları açısından büyük önem taşımaktadır. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar, nasıl tur atlar? Türkiye Paraguay ve ABD'yi yenerse, berabere kalırsa, yenilirse ne olur? Detaylar haberimizde.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye’nin kaderi, alınacak maç sonuçlarına göre şekillenmektedir. ABD, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yer alan A Milli Takım, her maçta elde edeceği puanlarla hem sıralamayı hem de bir üst tura çıkma ihtimalini doğrudan belirlemektedir. Özellikle yeni turnuva formatı sayesinde üçüncü sıradaki takımların da son 32’ye kalma ihtimali bulunması, tüm senaryoları daha kritik hale getirmektedir. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar, nasıl tur atlar? Türkiye Paraguay ve ABD'yi yenerse, berabere kalırsa, yenilirse ne olur? Detaylar...
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR NASIL, TUR ATLAR?
2026 Dünya Kupası formatına göre gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan son 32 turuna yükselmektedir. Bunun yanında en iyi üçüncüler de turnuvaya devam edebilmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin grup aşamasındaki her puanı büyük önem taşımaktadır.
Türkiye’nin gruptan çıkma ihtimali üç temel senaryo üzerinden değerlendirilmektedir:
İlk iki sırada yer almak (doğrudan tur atlamak)
Üçüncü sırada olup en iyi 8 üçüncü arasına girmek
Averaj ve puan eşitliği ile sıralamada avantaj elde etmek
Genel turnuva hesaplamalarına göre Türkiye’nin güvenli şekilde üst tura çıkabilmesi için 5 veya 6 puan bandına ulaşması kritik eşik olarak değerlendirilmektedir. Bu puan aralığı, grubu ilk iki sırada tamamlama ihtimalini ciddi şekilde artırmaktadır.
Averaj sistemi ise özellikle mağlubiyetli senaryolarda belirleyici olmaktadır. 3 farklı veya daha az mağlubiyet durumunda Türkiye’nin üçüncü sırada kalma ihtimali devam ederken, daha ağır yenilgilerde sıralama aşağı yönlü değişebilmektedir.
TÜRKİYE PARAGUAY YENERSE, BERABERE KALIRSA, YENİLİRSE NE OLUR?
Türkiye’nin Paraguay karşısındaki sonucu, D Grubu dengeleri açısından doğrudan belirleyici olmaktadır. ABD’nin Paraguay karşısında aldığı farklı galibiyet sonrası grup içi averaj dengesi de değişmiş durumdadır.
Türkiye Paraguay’ı yenerse ne olur?
Türkiye’nin Paraguay karşısında galip gelmesi halinde:
Puan hanesine 3 puan eklenir
İlk iki sıra için yarış güçlenir
Averaj avantajı elde etme ihtimali artar
Üçüncülük riskinden uzaklaşılır
Bu senaryoda Türkiye, ABD ve Avustralya maçları öncesinde grup liderliği yarışına daha güçlü şekilde dahil olur.
Türkiye Paraguay ile berabere kalırsa ne olur?
Beraberlik durumunda:
Türkiye 1 puan alır
Toplam puan hedefi zorlaşır
Son iki maçta alınacak sonuçlar kritik hale gelir
Üçüncü sıra senaryosu güçlenir
Bu durumda Türkiye’nin kalan maçlarda minimum kayıp ile ilerlemesi zorunlu hale gelir.
Türkiye Paraguay’a yenilirse ne olur?
Mağlubiyet senaryosunda:
Türkiye 0 puanda kalır
Averaj dezavantajı artar
Son iki maç “kazanma zorunluluğu”na dönüşür
Üçüncü sıradan üst tura çıkma ihtimali averaja bağlı hale gelir
Özellikle farklı mağlubiyetler, Türkiye’nin grupta son sıraya düşme riskini artırmaktadır. Ancak 3 farkın altında kalan yenilgilerde üçüncü sıra ihtimali matematiksel olarak devam etmektedir.
TÜRKİYE ABD'Yİ YENERSE, BERABERE KALIRSA, YENİLİRSE NE OLUR?
ABD karşılaşması, D Grubu’nun en kritik maçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Ev sahibi avantajı ve turnuvadaki form durumu nedeniyle ABD karşılaşması, Türkiye’nin tur senaryolarını doğrudan etkileyen bir eşleşmedir.
Türkiye ABD’yi yenerse ne olur?
Galibiyet durumunda:
3 puan kazanılır
İlk iki sıra ihtimali güçlenir
Grup içi dengeler Türkiye lehine döner
Son maçlar daha az baskılı hale gelir
Bu senaryo, Türkiye’nin 5-6 puan hedefine ulaşmasını kolaylaştıran en önemli adımlardan biri olarak kabul edilir.
Türkiye ABD ile berabere kalırsa ne olur?
Beraberlik durumunda:
1 puan daha eklenir
Üçüncü sıra ihtimali artar
Averaj hesabı kritik hale gelir
Son maç mutlaka belirleyici olur
Bu durumda Türkiye’nin gruptan çıkma ihtimali son karşılaşmalara bağlı hale gelir ve matematiksel hesaplamalar devreye girer.
Türkiye ABD’ye yenilirse ne olur?
Mağlubiyet senaryosunda:
Türkiye puansız veya düşük puanla kalır
Üst tur ihtimali ciddi şekilde zayıflar
Üçüncülük için averaj hesabı kritik hale gelir
Son maçlarda mutlak galibiyet zorunluluğu oluşur
Bu senaryoda Türkiye’nin turnuvada devam edebilmesi için diğer gruplardaki üçüncü sıraların puan durumu da belirleyici olur.