2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye’nin kaderi, alınacak maç sonuçlarına göre şekillenmektedir. ABD, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yer alan A Milli Takım, her maçta elde edeceği puanlarla hem sıralamayı hem de bir üst tura çıkma ihtimalini doğrudan belirlemektedir. Özellikle yeni turnuva formatı sayesinde üçüncü sıradaki takımların da son 32’ye kalma ihtimali bulunması, tüm senaryoları daha kritik hale getirmektedir. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar, nasıl tur atlar? Türkiye Paraguay ve ABD'yi yenerse, berabere kalırsa, yenilirse ne olur? Detaylar...

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR NASIL, TUR ATLAR?

2026 Dünya Kupası formatına göre gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan son 32 turuna yükselmektedir. Bunun yanında en iyi üçüncüler de turnuvaya devam edebilmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin grup aşamasındaki her puanı büyük önem taşımaktadır.

Türkiye’nin gruptan çıkma ihtimali üç temel senaryo üzerinden değerlendirilmektedir:

İlk iki sırada yer almak (doğrudan tur atlamak)

Üçüncü sırada olup en iyi 8 üçüncü arasına girmek

Averaj ve puan eşitliği ile sıralamada avantaj elde etmek

Genel turnuva hesaplamalarına göre Türkiye’nin güvenli şekilde üst tura çıkabilmesi için 5 veya 6 puan bandına ulaşması kritik eşik olarak değerlendirilmektedir. Bu puan aralığı, grubu ilk iki sırada tamamlama ihtimalini ciddi şekilde artırmaktadır.

Averaj sistemi ise özellikle mağlubiyetli senaryolarda belirleyici olmaktadır. 3 farklı veya daha az mağlubiyet durumunda Türkiye’nin üçüncü sırada kalma ihtimali devam ederken, daha ağır yenilgilerde sıralama aşağı yönlü değişebilmektedir.

TÜRKİYE PARAGUAY YENERSE, BERABERE KALIRSA, YENİLİRSE NE OLUR?

Türkiye’nin Paraguay karşısındaki sonucu, D Grubu dengeleri açısından doğrudan belirleyici olmaktadır. ABD’nin Paraguay karşısında aldığı farklı galibiyet sonrası grup içi averaj dengesi de değişmiş durumdadır.

Türkiye Paraguay’ı yenerse ne olur?

Türkiye’nin Paraguay karşısında galip gelmesi halinde:

Puan hanesine 3 puan eklenir

İlk iki sıra için yarış güçlenir

Averaj avantajı elde etme ihtimali artar

Üçüncülük riskinden uzaklaşılır

Bu senaryoda Türkiye, ABD ve Avustralya maçları öncesinde grup liderliği yarışına daha güçlü şekilde dahil olur.

Türkiye Paraguay ile berabere kalırsa ne olur?

Beraberlik durumunda:

Türkiye 1 puan alır

Toplam puan hedefi zorlaşır

Son iki maçta alınacak sonuçlar kritik hale gelir

Üçüncü sıra senaryosu güçlenir

Bu durumda Türkiye’nin kalan maçlarda minimum kayıp ile ilerlemesi zorunlu hale gelir.

Türkiye Paraguay’a yenilirse ne olur?

Mağlubiyet senaryosunda:

Türkiye 0 puanda kalır

Averaj dezavantajı artar

Son iki maç “kazanma zorunluluğu”na dönüşür

Üçüncü sıradan üst tura çıkma ihtimali averaja bağlı hale gelir

Özellikle farklı mağlubiyetler, Türkiye’nin grupta son sıraya düşme riskini artırmaktadır. Ancak 3 farkın altında kalan yenilgilerde üçüncü sıra ihtimali matematiksel olarak devam etmektedir.

TÜRKİYE ABD'Yİ YENERSE, BERABERE KALIRSA, YENİLİRSE NE OLUR?

ABD karşılaşması, D Grubu’nun en kritik maçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Ev sahibi avantajı ve turnuvadaki form durumu nedeniyle ABD karşılaşması, Türkiye’nin tur senaryolarını doğrudan etkileyen bir eşleşmedir.

Türkiye ABD’yi yenerse ne olur?

Galibiyet durumunda:

3 puan kazanılır

İlk iki sıra ihtimali güçlenir

Grup içi dengeler Türkiye lehine döner

Son maçlar daha az baskılı hale gelir

Bu senaryo, Türkiye’nin 5-6 puan hedefine ulaşmasını kolaylaştıran en önemli adımlardan biri olarak kabul edilir.

Türkiye ABD ile berabere kalırsa ne olur?

Beraberlik durumunda:

1 puan daha eklenir

Üçüncü sıra ihtimali artar

Averaj hesabı kritik hale gelir

Son maç mutlaka belirleyici olur

Bu durumda Türkiye’nin gruptan çıkma ihtimali son karşılaşmalara bağlı hale gelir ve matematiksel hesaplamalar devreye girer.

Türkiye ABD’ye yenilirse ne olur?

Mağlubiyet senaryosunda:

Türkiye puansız veya düşük puanla kalır

Üst tur ihtimali ciddi şekilde zayıflar

Üçüncülük için averaj hesabı kritik hale gelir

Son maçlarda mutlak galibiyet zorunluluğu oluşur

Bu senaryoda Türkiye’nin turnuvada devam edebilmesi için diğer gruplardaki üçüncü sıraların puan durumu da belirleyici olur.