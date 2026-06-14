Türkiye gruptan çıktı mı, Dünya Kupası D grubundan çıkmayı garantiledi mi?

Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan kritik karşılaşmaların ardından gözler resmi sıralamaya çevrildi. Milyonların tek yürek olduğu bu dev organizasyonda "Türkiye Dünya Kupası grubundan çıkmayı garantiledi mi?" sorusu sosyal medyanın en çok konuşulan başlığı haline geldi. Olası liderlik, ikincilik veya en iyi üçüncülük senaryoları masadayken, Türkiye’nin bir üst turdaki rakibinin kim olacağı da bu sonuçlara göre şekilleniyor. İşte Ay-yıldızlıların gruptan çıkma şansına dair en güncel analizler ve matematiksel ihtimaller!

TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye’nin 2002’den sonra ilk kez, tam 24 yıllık bir aranın ardından boy göstereceği 2026 FIFA Dünya Kupası’nda geri sayım sona erdi. "Bizim Çocuklar", Kuzey Amerika semalarında ilk sınavına çıkıyor. Futbolseverlerin nefesini tuttuğu bu kritik anlarda en çok merak edilen konu ise kuşkusuz: "Türkiye Avustralya CANLI izle! Türkiye Avustralya donmadan, kesintisiz full HD nasıl izlenir?"

Vancouver'daki BC Place Stadyumu’nda oynanacak bu dev mücadele, sadece bir grup maçı değil, milyonların ortak sevdasının sahaya yansıması olacak. İşte turnuvanın açılış haftasında oynanacak Türkiye - Avustralya maçını şifresiz ve kesintisiz izlemeniz için hazırladığımız kapsamlı yayın rehberi.

2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk randevumuz olan Türkiye - Avustralya karşılaşması, yerel saat farkı nedeniyle Türkiye'de sabah saatlerine denk geliyor.

Maç Tarihi: 14 Haziran 2026 Pazar

Maç Saati: TSİ 07:00

Stadyum: BC Place (Vancouver, Kanada)

Güne milli heyecanla başlamak isteyenler için saatler 07:00'yi gösterdiğinde tüm Türkiye ekran başında kilitlenecek. Turnuvadaki diğer maçlarımız ise 19 Haziran'da Paraguay ve 25 Haziran'da ev sahibi ABD ile olacak.

TÜRKİYE AVUSTRALYA MAÇI BİTTİ Mİ?

2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Türkiye ile Avustralya karşı karşıya geliyor. TSİ 07:00'de başlayacak ve nefesleri kesecek 90 dakika sonucunda hakemin bitiş düdüğü çalacak.

TÜRKİYE'NİN SIRADAKİ MAÇI NE ZAMAN?

İşte Millilerimizin kalan maç programı:

20 Haziran 2026: Türkiye - Paraguay (TSİ 06:00)

26 Haziran 2026: ABD - Türkiye (TSİ 05:00)

DÜNYA KUPASI HEYECANI TRT EKRANLARINDA SÜRÜYOR

Milli Takımımızın tüm maçları ve 2026 Dünya Kupası'ndaki tüm karşılaşmalar şifresiz olarak TRT 1, TRT Spor ve dijital platform tabii üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Kaçırdığınız maçların özetlerini ve tartışmalı pozisyonların analizlerini maç bitiminden hemen sonra bu platformlardan takip edebilirsiniz.

D GRUBU PUAN DURUMU

TÜRKİYE 0

AVUSTRALYA 0

PARAGUAY 0

ABD 0

Sayfa güncellenecektir.

TÜRKİYE AVUSTRALYA’YI YENERSE NE OLUR?

A Milli Takımımız, Avustralya karşısında sahadan 3 puanla ayrılması durumunda puanını yükselterek gruptan çıkma yolunda dev bir adım atacak. Galibiyet senaryosunda, gruptaki diğer maç olan ABD - Paraguay karşılaşmasının sonucu, liderlik koltuğuna oturup oturmayacağımızı belirleyecek. Eğer Türkiye galip gelir ve diğer maç sonuçları lehimize sonuçlanırsa, ay-yıldızlılar grubunu ilk iki sırada tamamlayarak doğrudan bir üst tura yükselecek. Galibiyet, sadece puan avantajı değil, aynı zamanda eleme turları öncesi takıma büyük bir moral motivasyon sağlayacak.

BERABERLİK DURUMUNDA TUR ŞANSI DEVAM EDER Mİ?

Birçok futbolseverin merak ettiği "Türkiye berabere kalırsa gruptan çıkıyor mu?" sorusunun cevabı, gruptaki puan tablosunun genel dengesine bağlı. Olası bir beraberlikte Türkiye puanını 1 artıracak ancak bu durumda averaj hesaplamaları ve diğer rakiplerin alacağı sonuçlar devreye girecek. 2026 formatında en iyi grup üçüncülerinin de bir üst tura çıkma ihtimali bulunduğu için, berabelik durumunda millilerimiz matematiksel şansını koruyabilir fakat bu senaryoda diğer gruplardaki sonuçları beklemek zorunda kalabiliriz.

TÜRKİYE YENİLİRSE ELENİYOR MU?

Maalesef mağlubiyet senaryosu, ay-yıldızlı ekibimiz için turnuvaya veda etmek ya da mucizelere güvenmek anlamına gelebilir. Türkiye Avustralya'ya yenilirse, gruptaki puan sıralamasında rakiplerinin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya kalacak. Yenilgi durumunda puanımız sabit kalacağı için, rakiplerin puan kaybı yaşaması ve en iyi üçüncülük kontenjanı için genel averajımızın diğer gruplara göre üstün olması gerekecek. Ancak bu durum, kontrolün tamamen bizim elimizden çıkmasına neden olacaktır.

D GRUBU PUAN DURUMU VE KRİTİK AVERAJ HESABI

Dünya Kupası gibi kısa süreli turnuvalarda sadece puan değil, atılan ve yenilen goller de büyük önem taşıyor. Eğer gruplarda puan eşitliği yaşanırsa, takımların genel averajına ve ardından birbirleriyle oynadıkları maçlara bakılacak. Bu nedenle Avustralya maçı kaç kaç biterse bitsin, her bir golün altın değerinde olduğunu unutmamak gerekiyor. Millilerimiz için en güvenli yol, sahaya galibiyet parolasıyla çıkarak işi şansa bırakmadan 3 maç sonunda tur biletini cebine koymak.