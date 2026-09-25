TÜRKİYE FRANSA MİLLİ MAÇ KADROSU: Türkiye Fransa maçında eksik var mı, kimler oynamayacak? (Türkiye Fransa muhtemel 11'ler)

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UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım, grubundaki ilk maçında Fransa'yı konuk edecek. 25 Eylül Cuma günü oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları ve forma giyemeyecek oyuncular merak ediliyor. Peki, Türkiye Fransa maçında eksik var mı, kimler oynamayacak? Detaylar haberimizde.

TÜRKİYE FRANSA MİLLİ MAÇ KADROSU

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçta karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadelede A Milli Takım'ın başında Vincenzo Montella bulunacak. Türkiye'nin Fransa karşısındaki kadrosunda kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'nın yer alması bekleniyor.

Orta sahada Salih Özcan ve İsmail Yüksek'in görev yapması, hücum hattında ise Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül'ün forma giymesi bekleniyor.

Türkiye'nin Fransa karşısında sahaya çıkması beklenen kadro şu şekilde:

Türkiye : Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Eren, Salih, İsmail, Arda, Barış Alper, Kerem, Deniz.

Fransa'nın kadrosunda ise kalede Maignan, savunmada Kounde, Upamecano, Jacquet ve Digne, orta sahada Kone ile Rabiot, hücumda ise Cherki, Mbappe, Olise ve Dembele'nin yer alması bekleniyor.

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Jacquet, Digne, Kone, Rabiot, Cherki, Mbappe, Olise, Dembele.

TFF'nin 18 Eylül'de açıkladığı Fransa aday kadrosunda da Mbappe, Dembele, Olise, Cherki, Kounde, Upamecano, Rabiot ve Maignan gibi isimler bulunuyor.

Türkiye tarafında ise aday kadro 29 futbolcudan oluşurken Orkun Kökçü de kadroda yer alan oyuncular arasında bulunuyordu. Ancak son antrenman sürecinde yaşanan gelişmenin ardından deneyimli orta saha oyuncusunun Fransa karşılaşmasında görev alamayacağı belirtildi.

TÜRKİYE FRANSA MAÇINDA EKSİK VAR MI, KİMLER OYNAMAYACAK?

Türkiye-Fransa karşılaşması öncesinde A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Bu iki futbolcunun ardından Orkun Kökçü'nün de yaşadığı sakatlık nedeniyle maçta forma giyemeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki çatlak nedeniyle ağrılar hissettiği ve son antrenmana çıkmadığı belirtildi. TFF'nin 21 Eylül'deki açıklamasında da Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki ağrı nedeniyle antrenmana katılmadığı bilgisi yer aldı.

Fransa maçı kadrosuna alınmayan futbolcular ise şöyle:

Muhammed Şengezer

Samet Akaydin

Adil Demirbağ

Mustafa Eskihellaç

Bartuğ Elmaz

Orkun Kökçü

İlhan Fakılı

A Milli Takım'ın 18 Eylül'de açıklanan aday kadrosunda bu futbolcuların bir bölümü yer alıyordu. Fransa karşılaşması öncesinde açıklanan son durumla birlikte maç kadrosunda bulunmayacak isimler arasında yer aldılar.

Karşılaşmada Türkiye adına dikkat çeken isimlerden biri ise Arda Güler olacak. Verilen kadroda Arda Güler'in ilk 11'de yer alması bekleniyor. Real Madrid forması giyen genç futbolcu, Fransa karşılaşmasında takımın önemli isimlerinden biri olarak sahaya çıkacak.

Arda Güler'in rakip takımda ise Real Madrid'den takım arkadaşı Kylian Mbappe bulunuyor. Böylece iki futbolcu bu kez kulüp takımındaki birlikteliklerinin aksine milli takım formalarıyla karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. TFF, mücadeleyi A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk grup maçı olarak duyurdu.