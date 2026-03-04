Türkiye'de hava savunma sistemi var mı?

Hava savunma sistemleri, modern askeri stratejilerin en kritik unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de mevcut olan hava savunma sistemleri sayesinde ülkenin sınır güvenliği ve hava sahası kontrolü nasıl sağlanıyor? İşte Türkiye'nin sahip olduğu sistemler ve teknolojik özellikleri.

TÜRKİYE'DE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VAR MI?

Uzun süredir hava savunma sistemlerinde eksikliklerini gidermeye çalışan Türkiye, Ankara merkezli stratejik bir adım atarak Çelik Kubbe doktrinini devreye aldı. Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen İHTAR, ŞAHİN, GÖKBERK, KORKUT, GÜRZ, HİSAR-A, HİSAR-O ve SİPER gibi farklı menzillere sahip sistemler, Çelik Kubbe konsepti altında entegre çalışacak. Radar ve elektro-optik sistemlerle desteklenen bu yapay zekâ tabanlı komuta kontrol ağı, hedef tespiti, takip ve sınıflandırma işlevlerini tek bir çatı altında topluyor.

SİPER BLOK 3 İLE BALİSTİK FÜZELERE KARŞI YENİ KALKAN

Çelik Kubbe sistemi, Türkiye'nin hava sahasına giren veya girmesi muhtemel tüm tehditleri her irtifada etkisiz hale getirebilecek şekilde tasarlandı. Seyir füzeleri, insansız hava araçları, kamikaze dronlar, sürü dronlar ve helikopterler gibi hedefler sistemin kapsama alanına giriyor. Kritik hava tehditlerine karşı geliştirilen SİPER Blok 3, balistik füzeleri durdurmak üzere tasarlanmış uzun menzilli bir sistem olarak öne çıkıyor. SİPER Ürün-1 halihazırda 100 kilometre menzille envantere girerken, SİPER-2 ve SİPER-3'ün menzilleri sırasıyla 150 ve 180 kilometre olacak şekilde planlanıyor.

ÇELİK KUBBE'NİN BİLEŞENLERİ VE ÖZELLİKLERİ

• İHTAR : Mini ve mikro İHA tehditlerini şehir ve kırsal alanlarda etkisiz hale getiren ASELSAN sistemi.

• ŞAHİN : 40 mm fiziksel imha kapasitesine sahip, kritik tesis ve sınır güvenliği için hızlı kurulabilen mini/mikro İHA savunma sistemi.

• GÖKBERK : Lazer silahları ve karıştırıcı alt sistemleri ile İHA tehditlerini fiziksel ve elektronik olarak etkisiz hale getiriyor.

• KORKUT : Kara birliklerine eşlik eden zırhlı araçlar üzerinde, düşük irtifa hava tehditlerine karşı 35 mm çift namlulu top ile koruma sağlıyor.

• GÜRZ : Tam otonom algoritmalar ile alçak irtifada hava ve füze tehditlerine karşı hızlı tepki veriyor.

• HİSAR-A / HİSAR-O / SİPE R: Kısa, orta ve uzun menzilli entegre hava savunma sistemi. HİSAR-A 15+ km, HİSAR-O 25+ km, SİPER Blok 1–3 ise 100–180+ km menzil ile hava sahasını koruyor.