Türkiye'de çocuk nüfusu ne kadar? Türkiye nüfusunun yüzde kaçı çocuk?

Türkiye'deki nüfusun ne kadarının çocuklardan oluştuğunu hiç düşündünüz mü? 21 milyonu aşkın küçük bireyin yer aldığı bu tablo, yalnızca sayıların ötesinde, ülkenin geleceğine dair ipuçları veriyor. Peki, çocuk nüfusun en yoğun olduğu şehirler hangileri ve demografik yapı zaman içinde nasıl değişiyor? Bu veriler, merak uyandıracak pek çok detayı ortaya koyuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE KAÇI ÇOCUK?

2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye nüfusunun %25,5'i çocuklardan oluşmaktadır. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu kapsayan çocuk nüfus, Türkiye nüfusunun dörtte birini oluşturarak önemli bir demografik kesimi temsil etmektedir. Tarihsel olarak çocuk nüfus oranı, 1970 yılında %48,5 iken 1990'da %41,8'e gerilemiş ve 2024 yılında %25,5 seviyesine düşmüştür. Bu düşüş, doğurganlık oranlarındaki azalma ve nüfusun yaşlanma eğilimiyle doğrudan ilişkilidir.

TÜRKİYE'DE ÇOCUK NÜFUSU NE KADAR?

2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi olarak hesaplanmıştır. Bunun 21 milyon 817 bin 61'i çocuklardan oluşmaktadır. Bu sayı, Türkiye'de yaşayan her dört kişiden birinin çocuk olduğu anlamına gelir. Çocuk nüfusun büyüklüğü, ülkenin eğitim, sağlık ve sosyal hizmet planlamaları açısından kritik bir öneme sahiptir.

ÇOCUK NÜFUSUNUN YÜZDE KAÇI KIZ?

Çocuk nüfusun cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, 2024 yılında kız çocuklar toplam çocuk nüfusunun %48,7'sini oluşturmuştur. Bu oran, çocuk nüfusun neredeyse yarısının kız çocuklardan oluştuğunu göstermektedir.

ÇOCUK NÜFUSUNUN YÜZDE KAÇI ERKEK?

Erkek çocuklar ise çocuk nüfusunun %51,3'ünü oluşturmaktadır. Bu da demografik olarak erkek çocukların kız çocuklara göre az bir farkla daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu dengesizlik, Türkiye'deki genel cinsiyet oranına paralel olarak normal sınırlardadır.

ÇOCUK NÜFUSUNUN EN YÜKSEK OLDUĞU İL HANGİSİ?

2024 yılı ADNKS verilerine göre, Türkiye'de çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il %43,8 ile Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa'yı %39,8 ile Şırnak, %37,4 ile Ağrı, Mardin ve Muş illeri takip etmektedir. Bu veriler, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çocuk nüfus oranının ülke ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu göstermektedir.

ÇOCUK NÜFUSUNUN ÖNEMİ NEDİR?

Çocuk nüfusu, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli demografik gruptur. Eğitim, sağlık, sosyal hizmet ve ekonomik planlamalarda kritik rol oynar. Türkiye'de çocuk nüfusun büyüklüğü, eğitim ve sağlık hizmetlerinin planlanmasını, istihdam ve sosyal güvenlik sistemlerinin geleceğini doğrudan etkiler. Çocuklar, toplumun üretken nüfusunun temelini oluşturur ve gelecek kuşakların ekonomik ve sosyal kalkınmasını belirler. Ayrıca çocuk nüfusun dağılımı ve cinsiyete göre oranları, toplumsal eşitlik, fırsat eşitliği ve çocuk hakları politikalarının geliştirilmesi açısından da önemlidir.