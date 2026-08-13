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Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı

Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı
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Silivri’de otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek TEM Otoyolu çevresine kadar ulaştı. Alevler nedeniyle otoyol çift yönlü trafiğe kapatılırken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası bölgede ulaşım kontrollü şekilde yeniden sağlanmaya başlandı. Yangında şu ana kadar can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde tarlalık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek TEM Otoyolu'na ulaştı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangın nedeniyle otoyol bir süre çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ulaşım kontrollü şekilde yeniden sağlanmaya başlandı.

TEM TRAFİĞE KAPATILDI 

Silivri'de Fener, Akören ve Alipaşa mahalleleri arasındaki otluk alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla yayılması üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin TEM Otoyolu çevresine ulaşmasıyla birlikte güvenlik amacıyla otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü müdahalenin ardından yangının otoyol çevresindeki bölümü kontrol altına alındı.

TEDBİR AMAÇLI TAHLİYELER YAPILDI

Yangının çevredeki yerleşim ve işletmelere ulaşma ihtimaline karşı önlemler artırıldı. Otoyol üzerinde bulunan Karbey isimli dinlenme tesisi ile bir çiftlik ve bir yediemin hurda parkının tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.

İstanbul Valiliği, yangın nedeniyle bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

TEM OTOYOLU'NDA ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Yangının kontrol altına alınmasının ardından TEM Otoyolu'nda araç trafiği kontrollü olarak yeniden başlatıldı. Ekiplerin bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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