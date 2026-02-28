Türkiye'de ABD üssü var mı, ABD üsleri nerede? Türkiye ABD üsleri kaç tane?

Türkiye'de bulunan ve ABD ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren askerî tesisler kamuoyunda zaman zaman gündeme geliyor. Bu tesisler NATO çerçevesinde ve ikili anlaşmalar kapsamında farklı statülerle faaliyetlerini sürdürüyor.

TÜRKİYE'DE ABD ÜSLERİ

Türkiye'de ABD ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren askeri noktalar arasında İncirlik Hava Üssü, Kürecik Radar Üssü ve İzmir'de bulunan NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı yer alıyor. Bu tesisler farklı hukuki statülere sahip olup, NATO anlaşmaları ve uluslararası iş birlikleri çerçevesinde kullanılıyor. Her biri farklı görev tanımlarıyla faaliyet yürütüyor ve belirli alanlara odaklanıyor.

Söz konusu tesislerden bazıları doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olup ortak kullanım esasına dayanırken, bazıları NATO'ya ait sistemler ve komutanlık merkezleri olarak görev yapıyor. ABD personeli bu tesislerde NATO görevi kapsamında yer alıyor. Hava operasyonları, radar faaliyetleri ve kara kuvvetleri komuta yapısı bu merkezlerde yürütülen çalışmalar arasında bulunuyor.

TÜRKİYE'DE ABD ÜSLERİ NEREDE?

Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir üs olarak ABD ile ortak kullanım kapsamında faaliyet yürütüyor. 1955 yılından bu yana NATO anlaşmaları çerçevesinde ABD tarafından kullanılan üs, hava operasyonları, lojistik destek, gözetleme ve insani yardım operasyonları için değerlendiriliyor.

Malatya'daki Kürecik Radar Üssü ise NATO'ya ait bir radar sistemi olarak 2012 yılında NATO füze savunma sistemi kapsamında aktif hale getirildi. Bu tesiste ABD personeli de görev yapıyor. İzmir'de konuşlu NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM) da Türkiye'deki NATO üsleri arasında yer alıyor. NATO'nun kara komutanlığı merkezi olan bu yapıda ABD dahil müttefik ülkelerden subaylar ve askeri personel görev alıyor.