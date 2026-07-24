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Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları VNL yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları VNL yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2026 VNL Milletler Ligi’nde heyecan doruğa çıktı. Çeyrek finalde Kanada’yı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselen Filenin Sultanları, şampiyonluk yolunda Çin karşısına çıkacak. Voleybolseverler ise Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor.

2026 VNL Milletler Ligi’nde yoluna devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final heyecanı için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Filenin Sultanları, çeyrek final mücadelesinde Kanada karşısında sergilediği etkileyici performansla adını son dört takım arasına yazdırdı. Peki,  Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları VNL yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar...

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları ile Çin arasındaki VNL 2026 yarı final karşılaşması, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada galibiyetinin ardından gözünü yarı final mücadelesine çevirirken, turnuvada finale yükselmek için Çin karşısında sahaya çıkacak. Türkiye’nin yarı final karşılaşması, 25 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Çeyrek finalde aldığı kritik galibiyetle moral bulan Filenin Sultanları, güçlü rakibi Çin karşısında finale kalabilmek için mücadele edecek.

FİLENİN SULTANLARI VNL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 VNL Milletler Ligi’nde yarı final karşılaşmaları 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Filenin Sultanları’nın yarı final mücadelesi saat 14.30’da başlayacak.

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Çin arasında oynanacak VNL 2026 yarı final karşılaşmasının TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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