Türkiye Belçika maçı ne zaman? Uluslar Ligi Ligi Türkiye Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede oynanacak?

Türkiye Belçika maçı ne zaman? Uluslar Ligi Ligi Türkiye Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede oynanacak?
Güncelleme:
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. "Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları gündemdeki yerini korurken, Uluslar Ligi Türkiye – Belçika maçının oynanacağı stat ve yayın bilgileri de araştırılıyor.

Uluslar Ligi'nde kritik mücadele yaklaşırken gözler Türkiye– Belçika maçına çevrildi. Türkiye Belçika maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve karşılaşma nerede oynanacak? İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye Belçika maçıyla ilgili tüm detaylar…

2026 ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA Uluslar Ligi'nde maç programı şu şekilde belirlendi:

• 1. ve 2. Maçlar: 24-29 Eylül 2026

• 3. ve 4. Maçlar: 30 Eylül – 6 Ekim 2026

• 5. ve 6. Maçlar: 12-17 Kasım 2026

• Çeyrek Finaller: 25-30 Mart 2027

• Final ve Üçüncülük Maçı: 9-13 Haziran 2027

Türkiye Belçika maçı ne zaman? Uluslar Ligi Ligi Türkiye Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede oynanacak?

ULUSLAR LİGİ TURNUVA FORMATI NASIL?

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan toplam 8 takım, iki ayaklı çeyrek final maçları oynayacak. Bu eşleşmelerden galip çıkan ekipler, Haziran 2027'de düzenlenecek final turnuvasında yer alma hakkı elde edecek.

B ve C Liglerinde gruplarını lider tamamlayan 4'er takım ile D Ligi'ndeki 2 grup birincisi, bir üst lige yükselmeyi başaracak.

Türkiye Belçika maçı ne zaman? Uluslar Ligi Ligi Türkiye Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede oynanacak?

DÜŞME VE PLAY-OFF SİSTEMİ

A ve B Liglerinde gruplarını dördüncü sırada bitiren takımlar, otomatik olarak bir alt lige düşecek. C Ligi'nde ise gruplarını dördüncü sırada tamamlayan en kötü iki takım D Ligi'ne gerileyecek.

A Ligi üçüncüleri ile B Ligi ikincileri; B Ligi üçüncüleri ile C Ligi ikincileri arasında iki ayaklı play-off maçları oynanacak. Ayrıca C Ligi'ndeki en iyi iki dördüncü takım ile D Ligi ikincileri de play-off mücadelesi verecek.

Türkiye Belçika maçı ne zaman? Uluslar Ligi Ligi Türkiye Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede oynanacak?

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Belçika maçı tarihi henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
