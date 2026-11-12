Türkiye Belçika MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye Belçika maçı bugün saat 20.00'de başlayacak ve ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma henüz başlamadığı için maç özeti ve goller, mücadelenin ardından izleyicilerle buluşacak. İşte Türkiye Belçika maç özetine ilişkin merak edilenler.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Türkiye Belçika maçının özeti ve golleri, karşılaşmanın sona ermesinin ardından izlenebilecek. Maçın resmi yayıncısı ATV'nin, maç özetini ve golleri dijital platformları ile resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşması bekleniyor. Karşılaşma henüz başlamadığı için maç özeti ve goller, mücadelenin ardından yayınlanacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇININ GOLLERİ

Maç daha başlamadı. Karşılaşmada atılan goller, maç başladıktan sonra haberimize eklenecek.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇ ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

Türkiye Belçika maçının özetinin, karşılaşmanın sona ermesinin ardından yayınlanması bekleniyor. Maçın saat 21.50 civarında bitmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç daha başlamadı.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Belçika maçı bugün, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Belçika maçı, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. ATV'nin platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 25

D Smart: 25

Tivibu: 24

Turkcell TV+: 24

Kablo TV: 24

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Türkiye Belçika maçı şifresiz yayınlanacak. ATV uydu üzerinden şifresiz yayın yaptığı için karşılaşma herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek. Maç, 4A uydu yayınından da takip edilebilecek.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye Belçika maçı, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım, bu kritik mücadelede İzmirli futbolseverlerin desteğini arkasına alacak.

TÜRKİYE BELÇİKA İLK MAÇTA NE YAPTI?

Türkiye ile Belçika, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk kez 2 Ekim 2026'da Belçika'da karşı karşıya geldi. Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Belçika 3-0 kazandı. Belçika'nın gollerinden ikisini Kevin De Bruyne, birini Romelu Lukaku attı. A Milli Takım, İzmir'deki rövanşta bu mağlubiyetin rövanşını almayı hedefliyor.