2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, oynadığı ilk iki karşılaşmanın ardından turnuvada kritik bir eşikten geçmiştir. Avustralya’ya 2-0, Paraguay’a ise 1-0 mağlup olan Türkiye, son grup maçına prestij mücadelesi olarak çıkacaktır. Matematiksel olarak üst tur şansı kalmayan milliler, ABD karşılaşmasıyla birlikte turnuvadaki son sınavını verecek. Peki, Türkiye ABD maçını kazanırsa ne olur? Türkiye ABD'yi yenerse ne olur? Detaylar...

TÜRKİYE ABD MAÇINI KAZANIRSA NE OLUR?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD’yi mağlup etse bile turnuvada bir üst tura yükselme hakkı elde edemeyecektir.

Grup aşamasındaki puan durumu ve ikili averaj sistemi nedeniyle Türkiye’nin kaderi daha önce oynanan maçlarda belirlenmiştir. Avustralya ve Paraguay karşısında alınan mağlubiyetler, olası puan eşitliği senaryolarında Türkiye’yi dezavantajlı konuma düşürmektedir.

GALİBİYETİN PUAN TABLOSUNA ETKİSİ

Türkiye ABD’yi yenerse puanını artırır.

Ancak bu galibiyet sıralamayı sadece kısmen etkiler.

Üst tur için gerekli olan ilk iki sıra değişmez.

Sonuç olarak, ABD karşısında alınacak bir galibiyet sadece prestij ve moral açısından önem taşır. Turnuva yolculuğu ise bu sonuçtan bağımsız olarak sona ermiş durumdadır.

TÜRKİYE ABD'Yİ YENERSE NE OLUR?

Türkiye’nin ABD karşısında alacağı olası bir galibiyet, turnuvanın genel tablosunda sınırlı bir değişiklik yaratır ancak sportif açıdan bazı önemli etkiler ortaya çıkar.

PUAN VE PRESTİJ ETKİSİ

A Milli Takım puanını artırarak grup sonunculuğundan kurtulabilir.

FIFA sıralama puanına katkı sağlayabilir.

Teknik ekip ve oyuncular açısından moral kazanımı sağlar.

GRUP DENGESİ AÇISINDAN SONUÇ

Türkiye’nin Avustralya ve Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetler nedeniyle ikili averaj dezavantajı bulunmaktadır. Bu nedenle ABD galibiyeti, diğer sonuçlardan bağımsız olarak üst tur bileti anlamına gelmez.

Özetle Türkiye ABD’yi yenerse ne olur sorusunun cevabı: “Turnuvaya devam edilmez, ancak prestij kazanılır.”

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda oynadığı ilk iki maçın ardından matematiksel olarak üst tura yükselme şansını kaybetmiştir.

GRUP AŞAMASINDAKİ SON DURUM

Türkiye: 2 maç – 0 puan

Avustralya: Türkiye karşısında ve diğer maçlarda avantajlı

Paraguay: Türkiye’ye karşı galibiyet alarak üstünlük kurdu

Bu sonuçlar doğrultusunda Türkiye, son maçını oynayacak olsa bile son 32 turuna yükselme ihtimalini tamamen yitirmiştir.

ELENME DURUMUNUN NEDENİ

İkili averajda dezavantaj

İlk iki maçta puan alınamaması

Rakiplerin doğrudan avantaj elde etmesi

Bu nedenle Türkiye Dünya Kupası’ndan elendi mi sorusunun cevabı teknik olarak “evet”tir; grup aşamasında turnuvaya veda edilmiştir.

TÜRKİYE ABD MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile ABD arasındaki 2026 Dünya Kupası D Grubu son karşılaşması futbolseverler tarafından merakla beklenmektedir.

MAÇ DETAYLARI

Tarih: 26 Haziran 2026

Saat: 05.00 (TSİ)

Yayın: TRT 1

Bu karşılaşma, Türkiye açısından turnuvadaki son maç olması nedeniyle hem teknik ekip hem de oyuncular için önemli bir kapanış niteliği taşımaktadır.