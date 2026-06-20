Haberler

Türkiye ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki en zorlu sınavımıza çıkıyoruz! A Milli Takımımız, grubun son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği "Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları yanıt bulurken, bu dev randevunun tüm detayları netleşti. Millilerimizin gruptaki kaderini tayin edecek ve Los Angeles Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bu tarihi karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanal bilgisi haberimizde...

Dünya Kupası'nda gruptan çıkma mücadelesi veren Ay-yıldızlı ekibimiz, ev sahibi ABD karşısında kader maçına çıkıyor. Milyonlarca taraftarın "Türkiye - ABD maçı hangi kanalda?" sorusuyla arama motorlarına akın ettiği dev mücadele şifresiz ekranlarda olacak. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada, saat farkı nedeniyle Türkiye saati ile sabahın ilk ışıklarında oynanacak maçın güncel programı belli oldu. İşte Türkiye - ABD maçına dair merak edilen her şey ve canlı izleme seçenekleri!

A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ: TÜRKİYE'NİN GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

Dünya futbolunun zirvesi olan 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, A Milli Futbol Takımımızın gruptaki rakipleri ve maç programı netleşti. Ay-yıldızlı ekibimiz, dev turnuvada ev sahibi ABD’nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya ile D Grubu’nda bir üst tura çıkma mücadelesi verecek. Futbolseverlerin merakla beklediği "A Milli maçlar ne zaman, saat kaçta oynanacak?" sorusu, açıklanan resmi takvimle birlikte yanıt buldu. İşte Millilerimizin Kanada'da başlayıp ABD'de devam edecek olan grup aşaması yolculuğu.

AY-YILDIZLI EKİBİN İLK SINAVI: AVUSTRALYA RANDEVUSU

Türkiye, 2026 Dünya Kupası serüvenine okyanus ötesinden, Kanada topraklarından merhaba diyecek. Millilerimizin turnuvadaki ilk rakibi Avustralya olacak. Grubun gidişatı açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşma, Kanada’nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadı’nda oynanacak. Saat farkı nedeniyle ülkemizde sabahın erken saatlerine denk gelen bu zorlu mücadele için taraftarlar ekran başına kilitlenecek.

Maç Tarihi: 14 Haziran 2026

Başlama Saati : TSİ 07.00

GRUPTAKİ KRİTİK VİRAJ: PARAGUAY KARŞILAŞMASI

Gruptaki ilk maçın ardından rotasını Amerika Birleşik Devletleri’ne çevirecek olan A Milli Takımımız, ikinci maçında Güney Amerika temsilcisi Paraguay ile kozlarını paylaşacak. San Francisco Bay Area’daki görkemli stadyumda oynanacak bu karşılaşma, ay-yıldızlıların gruptan çıkma stratejisi adına kilit rol oynuyor. Paraguay’ın dirençli futboluna karşı millilerimizin sergileyeceği performans merakla bekleniyor.

Maç Tarihi: 20 Haziran 2026

Başlama Saati: TSİ 06.00

GRUP FİNALİ: EV SAHİBİ ABD İLE DEV MAÇ

Türkiye, grup aşamasındaki son ve belki de en zorlu mücadelesine ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri karşısında çıkacak. Los Angeles’ta oynanacak olan bu karşılaşma, sadece grubun liderini belirlemekle kalmayabilir, aynı zamanda turnuvanın en yüksek atmosferli maçlarından birine sahne olabilir. ABD seyircisi önünde oynanacak bu dev randevuyla birlikte millilerimiz grup aşamasını tamamlayacak ve bir üst tur biletini cebine koymaya çalışacak.

Maç Tarihi: 26 Haziran 2026

Başlama Saati: TSİ 05.00

2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI ÖZETİ

Millilerimizin D Grubu’ndaki tüm maçları Türkiye saati (TSİ) ile sabahın ilk ışıklarında oynanacak. İşte kaçırmamanız gereken o takvim:

14 Haziran 2026 - 07.00: Avustralya - Türkiye (Vancouver)

20 Haziran 2026 - 06.00: Türkiye - Paraguay (San Francisco)

26 Haziran 2026 - 05.00: Türkiye - ABD (Los Angeles)

Not: Belirtilen tüm saatler Türkiye yerel saatine göre düzenlenmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yola yeni dökülen sıcak asfaltı kovalarla çaldılar

Bu kadarına da pes! Yoldan kova kova toplayıp görürdüler
A Milli Takım'ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan

Rakiplerimiz ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan
Polonya'nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geri alındı

Birliğin ismi kriz çıkardı! Zelenski'ye verdiklerini geri aldılar
Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu

6 aylık maraton bitti, Survivor 2026'nın şampiyonu belli oldu

İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'da

Uçaklar üst üste iniyor! Bir isim daha Fenerbahçe için İstanbul'da
ABD Başkanı Trump Türkiye programını resmen duyurdu

Trump resmen duyurdu: En iyi dostunun misafiri olacak