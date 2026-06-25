TÜRKİYE ABD MAÇ KADROSU: Türkiye ABD maçının muhtemel 11'leri! Kadroda kimler sakat, kimler cezalı?

2026 Dünya Kupası'nda büyük umutlarla sahne alan A Milli Futbol Takımı, turnuvaya beklenmedik sonuçlarla başladı. Avrupa Elemeleri'ni geçerek 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, D Grubu'nda oynadığı ilk iki karşılaşmada aldığı mağlubiyetlerle taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye ABD maçının muhtemel 11'leri! Kadroda kimler sakat, kimler cezalı? Detaylar...

TÜRKİYE ABD MAÇ KADROSU

A Milli Takım'da gözler teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercih edeceği kadroya çevrildi. Turnuva boyunca yapılan oyuncu seçimleri nedeniyle eleştirilen İtalyan çalıştırıcının, ABD karşısında bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Özellikle ilk iki maçta beklentilerin altında kalan performansların ardından bazı oyuncuların dinlendirilmesi ve farklı isimlere forma şansı verilmesi gündemde bulunuyor. Bu nedenle Türkiye'nin ABD karşısında sahaya çıkacağı kadro, futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

ABD cephesinde ise grup liderliği garanti altına alınmış durumda. Bu nedenle teknik heyetin bazı bölgelerde rotasyona gitme ihtimali bulunsa da sahaya çıkacak kadronun yine oldukça güçlü olması bekleniyor.

TÜRKİYE ABD MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ!

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri şu şekilde:

Türkiye Muhtemel 11'i

Uğurcan

Mert

Ozan

Merih

Eren

İsmail

Orkun

Arda

Barış

Kenan

Deniz Gül

ABD Muhtemel 11'i

Freese

Freeman

Richards

Ream

Robinson

Adams

Tillman

Dest

Pulisic

McKennie

Wright

Montella'nın özellikle orta saha ve hücum hattında bazı değişikliklere yönelmesi beklenirken, genç oyuncuların performansı da karşılaşmanın en çok merak edilen detayları arasında yer alıyor.

KADRODA KİMLER SAKAT KİMLER CEZALI?

Karşılaşma öncesinde paylaşılan bilgiler doğrultusunda Türkiye ve ABD kadrolarında sakat veya cezalı oyuncuya ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle teknik direktör Vincenzo Montella'nın elindeki mevcut oyuncu grubundan tercih yapması bekleniyor. Son iki maçın ardından oluşan eleştiri atmosferi nedeniyle teknik heyetin farklı isimlere forma şansı verip vermeyeceği ise maç saatinde netlik kazanacak.

Öte yandan ABD'nin de grup liderliğini garantilemiş olması nedeniyle teknik ekibin bazı oyuncularını riske etmeyebileceği konuşuluyor. Ancak resmi kadrolar karşılaşma öncesinde açıklanacak.

TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son karşılaşmalarından biri olan Türkiye - ABD mücadelesi, yarın sabah Türkiye saati ile 05.00'te başlayacak.

Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edebilecek.

Grubun ilk iki maçında istediği sonuçları alamayan Türkiye, turnuvaya en azından galibiyetle veda etmeyi hedeflerken, ABD ise taraftarı önünde grup aşamasını namağlup tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

D GRUBU'NDA SON DURUM: TÜRKİYE PUANSIZ SON SIRADA

İlk iki maçın ardından oluşan D Grubu puan durumu şu şekilde:

ABD – 6 puan

Avustralya – 3 puan

Paraguay – 3 puan

Türkiye – 0 puan

ABD, aldığı iki galibiyetle liderliği garantilerken, Türkiye ise puan alamadığı ilk iki maçın ardından grup sonuncusu olarak turnuvaya veda etmeyi kesinleştirdi.

A Milli Takım için ABD karşılaşması artık yalnızca puan tablosu açısından değil, aynı zamanda gelecek dönem planlamaları ve kamuoyuna verilecek mesaj açısından da önem taşıyor. Tüm gözler, yoğun eleştirilerin hedefindeki Vincenzo Montella'nın sahaya süreceği kadro ve takımın ortaya koyacağı performansta olacak.