Trump'ın eşi Melania kimdir? Melania Trump kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Abd Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, modellik kariyeri, tasarım çalışmaları ve First Lady olarak yürüttüğü projelerle uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki, Abd Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump kimdir? Melania Trump kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

TRUMP'IN EŞİ MELANIA KİMDİR?

Melania Trump, Amerikalı eski manken, değerli mücevher ve saat tasarımcısıdır. Aynı zamanda ABD Başkanı Donald J. Trump'ın eşidir.

26 Nisan 1970 tarihinde Slovenya'nın Novo Mesto kentinde dünyaya gelen Melania Trump, çocukluk ve gençlik yıllarını eski Yugoslavya sınırları içerisindeki Slovenya'da geçirdi. Moda sektörüne genç yaşlarda adım atan Melania Trump, Avrupa'da başladığı kariyerini uluslararası platforma taşıdı.

1996 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınarak New York'ta yaşamaya başlayan Melania Trump, burada modellik çalışmalarını sürdürdü. Kariyeri boyunca birçok moda çekiminde ve uluslararası projede yer aldı.

2005 yılında Donald Trump ile evlenen Melania Trump'ın bu evlilikten Barron Trump isimli bir oğlu bulunmaktadır.

Donald Trump'ın 2017 yılında ABD Başkanlığı görevine başlamasının ardından Melania Trump da 2017-2021 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri First Lady'si olarak görev yaptı.

First Lady olduğu dönemde özellikle çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdi. Bu kapsamda "Be Best" isimli sosyal farkındalık kampanyasını başlatarak çevrim içi zorbalık, çocukların sağlıklı gelişimi ve opioid bağımlılığıyla mücadele konularına dikkat çekti.

Melania Trump ayrıca Slovenya doğumlu ilk ABD First Lady'si olarak tarihe geçti.

2024 yılında ise "Melania" adlı anı kitabını yayımladı. Kitapta Donald Trump'ın seçim kampanyaları sürecinde yaşanan gelişmeler ile Mar-a-Lago malikanesine yönelik FBI baskını gibi kamuoyunda geniş yankı uyandıran olaylara yer verdi.

MELANIA TRUMP KAÇ YAŞINDA?

Melania Trump, 26 Nisan 1970 tarihinde Slovenya'nın Novo Mesto kentinde doğmuştur.

Buna göre Melania Trump, 56 yaşındadır.

MELANIA TRUMP BOYU KAÇ?

Melania Trump'ın boyu 1,78 metredir.

Uzun yıllar profesyonel modellik yapmasının da etkisiyle uluslararası moda sektöründe dikkat çeken isimlerden biri olmuştur.

MELANIA TRUMP NERELİ?

Melania Trump, Slovenya'nın Novo Mesto şehrinde doğmuştur. Slovenya kökenli olan Melania Trump, gençlik yıllarında Avrupa'da yaşamış, 1996 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınarak kariyerini burada sürdürmüştür.

MELANIA TRUMP NE İŞ YAPIYOR?

Melania Trump, kariyeri boyunca farklı alanlarda faaliyet göstermiştir.

Meslek hayatına profesyonel model olarak başlayan Melania Trump, uzun yıllar moda sektöründe çalışmıştır. Daha sonraki süreçte değerli mücevher ve saat tasarımlarıyla da adından söz ettirmiştir.

2017-2021 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin First Lady'si olarak görev yapan Melania Trump, bu dönemde özellikle çocukların çevrim içi güvenliği ve dijital zorbalıkla mücadele alanında sosyal sorumluluk çalışmaları yürüttü.

2024 yılında yayımlanan "Melania" isimli anı kitabıyla da yazarlık alanında eser veren Melania Trump, kamuoyunda biyografisi, modellik geçmişi ve First Lady olarak üstlendiği görevlerle tanınmaktadır.