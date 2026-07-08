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Trump ne zaman gidecek? Trump Ankara'dan ne zaman dönecek?

Trump ne zaman gidecek? Trump Ankara'dan ne zaman dönecek?
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ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'daki programı yakından takip ediliyor. "Trump ne zaman gidecek?" ve "Trump Ankara'dan ne zaman dönecek?" sorularına yanıt arayanlar için resmi programda yer alan ayrıntılar netleşti. İşte Trump'ın Ankara temaslarının sona ereceği tarih ve ülkeden ayrılış programı.

Abd Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi kapsamında yürüttüğü Ankara temaslarını 8 Temmuz Çarşamba günü tamamlayacak. Resmi programa göre Trump, NATO resmi karşılama töreninin ardından liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı. Daha sonra NATO Liderleri Çalışma Toplantısı'nda diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldi.

TRUMP NE ZAMAN GİDECEK?

Günün diplomatik programı bununla da sınırlı kalmıyor. Açıklanan resmi takvime göre Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ankara temaslarının tamamlanmasının ardından ABD Başkanı'nın bir basın toplantısı düzenleyerek zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunması planlanıyor. Resmi programa göre Trump, basın toplantısının ardından akşam saatlerine doğru Türkiye'den ayrılacak.

TRUMP'IN NATO ZİRVESİ ANKARA PROGRAMI

Donald Trump'ın Ankara programı, NATO Liderler Zirvesi kapsamında yoğun diplomatik temasları içeriyor.

7 Temmuz'da Ankara'daki resmi karşılama programıyla başlayan ziyaret kapsamında Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştirdiği, ardından zirve kapsamındaki diplomatik temaslarını sürdürdüğü açıklandı.

8 Temmuz Çarşamba günü ise NATO resmi karşılama törenine katılan Trump, liderlerle birlikte aile fotoğrafında yer aldıktan sonra NATO Liderleri Çalışma Toplantısı'na iştirak etti.

Resmi program doğrultusunda ABD Başkanı'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Günün sonunda düzenleyeceği basın toplantısının ardından ise Ankara temaslarını tamamlayarak akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılması planlanıyor.

Açıklanan resmi program dışında Trump'ın ziyaret süresine ilişkin farklı bir takvim veya ek bir resmi plan kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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