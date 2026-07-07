Abd Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret, Türkiye-ABD ilişkileri açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelmesi, 2009 yılından bu yana görevdeki bir ABD başkanının gerçekleştirdiği ilk resmi Türkiye ziyareti olma özelliği taşıyor. Peki, Trump en son ne zaman Türkiye'ye geldi? Trump daha önce Ankara'ya geldi mi? Detaylar...

TRUMP EN SON NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELDİ?

Abd Başkanı Donald Trump, 2026 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Bu ziyaret, yalnızca iki ülke ilişkileri açısından değil, aynı zamanda ABD başkanlarının Türkiye temasları bakımından da tarihi bir önem taşıyor.

Trump'ın Ankara ziyareti, 2009 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretin ardından gerçekleşen ilk resmi başkanlık ziyareti olarak kayıtlara geçti. Böylece yaklaşık 17 yıl sonra görevdeki bir ABD başkanı yeniden Türkiye'yi resmi olarak ziyaret etmiş oldu.

Beyaz Saray'ın açıkladığı programa göre Trump'ın Ankara temaslarında NATO gündemi, savunma sanayii iş birliği, F-35 programı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

Trump, başkan olmadan önce iş dünyasındaki faaliyetleri kapsamında Türkiye'ye çeşitli ziyaretlerde bulunmuş olsa da, Beyaz Saray'a seçildikten sonra ilk kez resmi sıfatıyla Ankara'ya geldi.

TRUMP DAHA ÖNCE ANKARA'YA GELDİ Mİ?

Donald Trump, ABD Başkanı olmadan önce özel sektör faaliyetleri ve iş bağlantıları nedeniyle Türkiye'yi ziyaret etti. Ancak bu ziyaretler resmi devlet ziyareti niteliği taşımıyordu.

Başkanlık görevine başladıktan sonra ise Trump, ilk kez 2026 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya resmi temaslarda bulunmak üzere geldi.

Bu nedenle 2026 ziyareti, Trump'ın ABD Başkanı sıfatıyla Ankara'ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olarak tarihe geçti.

Ziyaret kapsamında iki liderin gerçekleştireceği görüşmelerde NATO Zirvesi'nin yanı sıra savunma sanayii projeleri, F-35 programı, bölgesel güvenlik başlıkları ve Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğinin ele alınması bekleniyor.

HANGİ ABD BAŞKANI TÜRKİYE'YE GELDİ?

Türkiye, geçmişte birçok ABD başkanını farklı uluslararası zirveler ve resmi temaslar kapsamında ağırladı. Cumhuriyet tarihindeki başkan ziyaretleri kronolojik olarak şu şekilde sıralanıyor:

Dwight D. Eisenhower — 6 Aralık 1959'da Ankara'yı ziyaret ederek Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

George H. W. Bush — 1991 yılında Ankara ve İstanbul'da resmi temaslarda bulundu.

Bill Clinton — 1999 yılında AGİT İstanbul Zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret etti.

George W. Bush — 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katıldı.

Barack Obama — 2009 yılında göreve geldikten kısa süre sonra Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulundu. Daha sonra 2015 yılında Antalya'daki G20 Zirvesi için yeniden Türkiye'ye geldi. Bu temas, 2026 yılına kadar bir ABD başkanının Türkiye'ye gerçekleştirdiği son ziyaret olarak kayıtlarda yer aldı.

Donald Trump — 2026 yılında NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya resmi ziyarette bulunarak, 17 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk görevdeki ABD Başkanı oldu.

Trump'ın Ankara ziyareti, uzun bir aranın ardından gerçekleşmesi nedeniyle diplomatik açıdan dikkatle takip edilirken, iki ülke ilişkilerinde yeni dönemin yol haritasının şekillenebileceği kritik temaslardan biri olarak değerlendiriliyor.