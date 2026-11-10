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TRT Belgesel Dağ Gibi programı nerede çekildi, hangi köyde çekildi?

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TRT Belgesel Dağ Gibi programı nerede çekildi, hangi köyde çekildi?
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TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Dağ Gibi, doğanın içindeki yalın yaşamı anlatan yapısıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dağ yamaçlarında yaşayan insanların gündelik hayatını konu alan belgesel, her yayınlandığında çekildiği yerle birlikte merak konusu oluyor. İzleyiciler, Dağ Gibi belgeselinin nerede çekildiğini araştırıyor.

TRT Belgesel'in Dağ Gibi programı, Ege Bölgesi'ndeki Beşparmak Dağları'nda çekildi. Aydın ve Muğla illerinin sınırında yer alan Beşparmak Dağı'nın yamaçlarını yurt edinen köylülerin hayatını anlatan belgesel, bölgedeki doğal yaşamı ve insanların doğayla kurduğu bağı ekrana taşıyor. İşte Dağ Gibi belgeseline ilişkin merak edilenler.

DAĞ GİBİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dağ Gibi belgeseli, Aydın ve Muğla sınırında yer alan Beşparmak Dağları'nda çekildi. Belgeselde, dağın yamaçlarında yaşayan köylülerin günlük hayatına konuk olunuyor. Çekimlerin yapıldığı köyün adına ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

DAĞ GİBİ HANGİ ŞEHİRDE ÇEKİLDİ?

Dağ Gibi belgeseli, Aydın ve Muğla illerinin sınırında çekildi. Beşparmak Dağları, iki il arasında uzanan bir dağ silsilesi olarak biliniyor.

DAĞ GİBİ BELGESELİNİN KONUSU NE?

Dağ Gibi, Beşparmak Dağları'nın eteklerinde yaşayan insanların gündelik yaşamını konu alıyor. Belgeselde köylülerin doğayla iç içe hayatları, hayvancılıkla geçen günleri ve zorlu coğrafi koşullardaki yaşam mücadeleleri anlatılıyor. Yapım, sade anlatımı ve etkileyici doğa görüntüleriyle dikkat çekiyor.

DAĞ GİBİ NE ZAMAN YAYINLANDI?

TRT Belgesel'in dijital platformlarındaki bilgilere göre Dağ Gibi'nin 5 Kasım 2018'de yayınlandığı belirtiliyor. Belgesel, daha sonra TRT Belgesel'in YouTube kanalında da izleyicilerle buluştu.

DAĞ GİBİ NEREDEN İZLENİR?

Dağ Gibi belgeseli, TRT Belgesel'in YouTube kanalı ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden izlenebiliyor. Belgesel, zaman zaman TRT Belgesel ekranlarında da yeniden yayınlanıyor.

BEŞPARMAK DAĞLARI NEREDE?

Beşparmak Dağları, Ege Bölgesi'nde, Aydın ve Muğla illeri arasında yer alıyor. Antik dönemde Latmos olarak bilinen dağlar, Bafa Gölü kıyısındaki eşsiz kaya oluşumları, tarihi kalıntıları ve tarih öncesi kaya resimleriyle de tanınıyor. Bölge, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık için tercih edilen önemli rotalar arasında yer alıyor.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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