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TRT 1 canlı izle, Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı nereden izlenir soruları maç öncesinde gündemde. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında bugün, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1 canlı yayınına televizyonun yanı sıra tabii üzerinden internetten de ücretsiz ulaşılabiliyor.

TRT 1 CANLI NEREDEN İZLENİR?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyenler TRT 1'i televizyondan takip edebiliyor. İnternetten izlemek isteyenler ise tabii'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden TRT 1 canlı yayınına girerek maçı ücretsiz ve kesintisiz izleyebiliyor.

Maçı yüksek görüntü kalitesinde ve donmadan izlemek için güçlü bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Telif hakkı ihlali içeren yasa dışı yayınlar yerine resmi yayıncının platformlarının tercih edilmesi, hem yayın kalitesi hem de güvenlik açısından önem taşıyor.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1; D-Smart'ta 26, Digiturk'te 23, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 21 ve Fil Box'ta 20. kanaldan izlenebiliyor. Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü, yani bugün oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Maç, İngiltere'de yerel saatle 20.00'de başlamış olacak.

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 SD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11958 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TRT 1 frekans ayarı için uydu alıcısının veya televizyonun menüsünden "Kanal Ayarları" ya da "Uydu Ayarları" bölümüne girilmesi gerekiyor. Ardından "Manuel Arama" seçeneği açılarak uydu olarak Türksat 4A seçiliyor. Yukarıdaki frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerleri girildikten sonra arama başlatılıyor. Bulunan kanal kaydedildiğinde TRT 1 izlenebilir hale geliyor. TKGS özelliğini destekleyen cihazlarda kanallar otomatik olarak da güncellenebiliyor.

TRT 1'DE SİNYAL YOK HATASI NASIL GİDERİLİR?

TRT 1'de "sinyal yok" uyarısı alan izleyicilerin öncelikle çanak anten, LNB, kablo ve bağlantıları kontrol etmesi öneriliyor. Kanalın kaybolması her zaman frekans değişikliği anlamına gelmiyor. Bağlantılarda sorun yoksa manuel arama ile kanal yeniden aranabiliyor.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Uydu ayarıyla uğraşmak istemeyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de canlı izleyebiliyor. tabii'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden TRT 1'in canlı yayınına ücretsiz üyelikle ulaşılabiliyor.