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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 23.00'TE

Londra'da Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'deki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Santana, Ocheretko, Marlon, Newertton, Traore.

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, İsmail, Greenwood, Oğuz, Kerem, Muriqi.

GUENDOUZI VE İRFAN CAN YEDEK

Fenerbahçe'de ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci, mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.

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