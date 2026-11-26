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Trabzonspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, Trabzonspor bugün kiminle oynuyor soruları bordo-mavili taraftarların gündeminde. Trabzonspor, bugün Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde CSKA Sofya ile karşılaşacak. Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda oynanacak maç Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak, tabii üzerinden de internetten izlenebilecek.

TRABZONSPOR BUGÜN KİMİNLE OYNUYOR?

Trabzonspor, bugün UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşamasının 4. haftasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk olacak.

TRABZONSPOR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

CSKA Sofya Trabzonspor maçı bugün Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle karşılaşma, Sofya'da yerel saatle 22.00'de başlamış olacak.

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

CSKA Sofya Trabzonspor maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, TRT'nin dijital platformu tabii'deki TRT 1 canlı yayın sayfasını kullanabiliyor. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. TRT 1'in canlı yayınını izlemek için tabii'nin ücretsiz üyeliği yeterli oluyor.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Fil Box: 20. kanal

Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda (Balgarska Armia) oynanacak. Stadyum, CSKA Sofya'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

TRABZONSPOR TARAFTARI MAÇA GİDEBİLECEK Mİ?

Hayır. UEFA, KuPS Kuopio deplasmanında yaşanan taşkınlıklar nedeniyle Trabzonspor'a bir maçlık deplasman seyirci yasağı verdi. Bu nedenle bordo-mavili taraftarlar Sofya'daki maçta tribünde yer alamayacak. CSKA Sofya, deplasman tribünü için ayrılan blokları kendi taraftarlarına açtı.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ve Hicham Zakrani yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marc Bollengier olacak.

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşamasında oynadığı üç maçta 6 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 12 maçta 28 puanla ikinci sırada bulunuyor. Lig aşamasını ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9. ile 24. sıralar arasındaki takımlar play-off turunda mücadele ediyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER KİMLER?

Trabzonspor'da Aral Şimşir, Franculino, Arseniy Batagov ve Tim Jabol-Folcarelli sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Thomas Reis'in Stefan Savic'i dinlendirmesi bekleniyor. CSKA Sofya'da ise Barry Cotter ve Leo Pereira kadroda yer almıyor.

CSKA SOFYA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

CSKA Sofya, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 1948 yılında kurulan bir futbol kulübü. Kırmızı-beyaz renkleri taşıyan kulüp, Bulgaristan Birinci Ligi'nde mücadele ediyor ve ülkenin en köklü kulüplerinden biri olarak biliniyor. CSKA Sofya, Konferans Ligi'ndeki son maçında Panathinaikos deplasmanından 2-1 yenilgiyle döndü. Ligdeki son maçında Botev Plovdiv ile 3-3 berabere kalan takım, bir önceki maçta ezeli rakibi Levski Sofya'yı deplasmanda 3-0 yendi.