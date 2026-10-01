Trabzonspor Drogheda kardeş takım mı, Trabzonspor Drogheda tarihi ne?

Trabzonspor Drogheda tarihi, futbolun ötesine geçen bir dostluğa dayanıyor. Kardeşlik önerisi, Drogheda United'ın tarihini anlatan Brian Whelan'ın "Bordo Mavi Bir Tarih" kitabının tanıtımına katılan Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı'na, oradan da Trabzonspor'a iletilmişti. İki takımın 21 Mart 2013'te İrlanda'da oynaması planlanan maç ise şiddetli yağış yüzünden iptal edilmişti. Kardeş kulüpler, aradan 13 yıl geçtikten sonra bu kez Trabzon'da dostluk maçında karşılaşıyor. Papara Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak.

TRABZONSPOR İLE DROGHEDA UNITED KARDEŞ TAKIM MI?

Evet, Trabzonspor ile Drogheda United kardeş takımdır. Trabzonspor, 2010 yılında İrlanda'nın köklü kulüplerinden Drogheda United ile tarihi ve sportif bağları güçlendirme amacıyla kardeş kulüp oldu. Trabzonspor yönetim kurulu, yaptığı toplantının ardından 29 Eylül 2010'da kardeşlik önerisine olumlu yanıt verdi ve iki kulüp resmen kardeş kulüp oldu. Drogheda cephesinden yapılan açıklamalara göre Drogheda United, Trabzonspor'un "kardeş" olarak benimsediği üç kulüpten biri.

KARDEŞLİĞİN TEMELİ: 1847 BÜYÜK İRLANDA KITLIĞI

İki kulüp arasındaki bağın en önemli dayanağı tarihi bir insani yardım. Osmanlı İmparatorluğu, 1847'deki Büyük Kıtlık döneminde yardım göndererek İrlanda halkının yanında yer aldı ve bu jest iki millet arasında derin bir dostluğun temelini attı. Drogheda'nın bu hikâyedeki yeri ise oldukça özel. Trabzonspor'un kardeş takımı, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1847'de Büyük Kıtlık sırasında İrlanda halkına gönderdiği yardımın ulaştırıldığı şehrin temsilcisi.

AYNI RENKLER, AY-YILDIZLI ARMA

Trabzonspor ile Drogheda United'ı buluşturan bir diğer unsur da görsel benzerlik. Drogheda United, Trabzonspor ile aynı renkleri giymekle kalmıyor, armasında ay-yıldız da taşıyor. Drogheda kulübü yetkililerine göre iki kulüp arasındaki ilişki, ortak bordo-mavi renkler ve Drogheda'nın armasındaki ay-yıldızın Türk bayrağındaki sembolle aynı olması sayesinde başladı. İrlanda basınında da Drogheda'nın armasındaki ve şehrin kent arması üzerinde de bulunan ay-yıldızın, Türkiye ile olası bağın ilk ipucu olduğu vurgulanıyor.

KARDEŞLİK FİKRİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Resmi kardeşliğin hikâyesi bir kitap tanıtımına dayanıyor. Drogheda United'ın tarihini yazan Brian Whelan'ın "Bordo Mavi Bir Tarih" adlı kitabının tanıtımına katılan Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı'na iletilen kardeş kulüp önerisi, Trabzonspor'a ulaştırıldı. Öneri kısa sürede kabul görerek iki kulüp arasında yıllar sürecek bir dostluğun kapısını araladı.

2013'TEKİ MAÇ YAĞMUR NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

İki kardeş kulüp, uzun süredir sahada karşılaşmayı bekliyordu. Trabzonspor'un 21 Mart 2013'te İrlanda'da Drogheda United ile oynamayı planladığı maç, aşırı yağış nedeniyle iptal edildi; bordo-mavili ekip İrlanda'ya özel uçakla gitmesine rağmen karşılaşma yapılamadı.

DEPREMDE DE YANIMIZDAYDILAR

Kardeşlik bağı yalnızca futbolla sınırlı kalmadı. Drogheda United, 19. yüzyıldaki kıtlıkta yapılan yardımları unutmayarak deprem bölgesine çok sayıda yardım gönderdi.

13 YIL SONRA TRABZON'DA BULUŞMA

Kardeş kulüpler sonunda sahada karşı karşıya geliyor. Trabzonspor ile Drogheda United, 13 yıl sonra bu kez Trabzon'da dostluk maçında buluşacak. Papara Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. İrlanda ekibi için bu maç ayrı bir anlam taşıyor; Drogheda United ilk kez Türkiye'de maça çıkacak ve iki bölge arasındaki bağları simgeleyen özel bir hatıra forması tanıtılacak. Drogheda United, Türkiye-İrlanda dostluğunun temellerinin atıldığı Osmanlı dönemine ait detaylar içeren bu özel formayı Trabzonspor maçında giyecek.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER VAR

Milli maç arasında oynanacak dostluk karşılaşmasında Trabzonspor'un kadrosu tam olmayacak. Bordo-mavililerde 12 milli oyuncu forma giyemeyecek, ayrıca Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları devam ediyor.