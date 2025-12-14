TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ve Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği bu önemli müsabakanın tarih ve saat bilgileriyle birlikte ekranlara hangi kanal aracılığıyla taşınacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 2024-2025 sezonunun startını veren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig karşılaşmaları bugün itibarıyla başlarken, bu kritik maç da sezonun dikkat çeken randevuları arasında gösteriliyor. Trabzonspor– Beşiktaş maçına dair en güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki kritik mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1 yayını; Digiturk 77. kanal ve Kablo TV 232. kanal üzerinden izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla şifreli olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Süper Lig karşılaşması, 14 Aralık Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen mücadele, 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı bu önemli karşılaşma, Trabzon'da bulunan Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11'LERİ!

