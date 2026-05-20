Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi merkezli 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya il genelinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Malatya Valiliği, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim faaliyetlerine ilişkin resmi kararını açıkladı. Vali Seddar Yavuz imzasıyla yayımlanan basın açıklamasında, sarsıntının ardından öğrenci ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Vali Seddar Yavuz, deprem sonrası yürütülen tedbir çalışmaları kapsamında şu açıklamayı yaptı:

"Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." 

"OLUMSUZLUK İHBARI ALMADIK"

Vali Yavuz, tüm Malatya ve civarındaki illere geçmiş olsun dileklerini ileterek "Şu ana kadar bir olumsuzluk ihbarı almadık. Arkadaşlarımız sahada tarama çalışması yapıyor. Herkese geçmiş olsun, Allah böyle afetleri kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

Abdullah Karlıdağ
