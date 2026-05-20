Soğukkanlı esnaf! Deprem anında yerinden bile kalkmadı
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar panikle sokaklara çıktı. Kahramanmaraş’ta bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde müşterinin deprem anında kaçmaya çalıştığı, esnafın ise yerinden bile kıpırdamadığı anlar dikkat çekti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00 sıralarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Sarsıntı yalnızca Malatya’da değil; Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Elazığ, Osmaniye, Kayseri, Bingöl, Erzincan, Şanlıurfa ve Adana’da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü aynı, derinliğini ise 4.4 kilometre olarak duyurdu.
VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Depremin ardından kentte kısa süreli panik yaşandı. Çok sayıda vatandaş evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Okullarda eğitim gören öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edilirken Malatya Valiliği tarafından il genelinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.
KAHRAMANMARAŞ’TA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Depremin hissedildiği Kahramanmaraş’ta bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde müşteri sarsıntıyı hissettiği anda panikle ayağa kalkıp dükkandan çıkmaya çalışırken, esnafın sakin tavırlarla oturmaya devam ettiği görüldü. Esnafın deprem anındaki rahat tavırları dikkat çekti.