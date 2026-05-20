Haberler

Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’de Ederson’un ayrılığı gündemdeyken sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid’in yıldız kalecisi Jan Oblak’ı gündemine aldığı öne sürüldü. Sloven file bekçisinin güçlü bir proje sunulması halinde transfere sıcak bakabileceği iddia edildi.

  • Fenerbahçe, Ederson ile yolları ayırmayı planlıyor.
  • Fenerbahçe'nin kaleci adayı Atletico Madrid'den Jan Oblak.
  • Bayern Münih ve Inter de Jan Oblak ile ilgileniyor, ancak yıllık 10 milyon euro maaşını karşılamakta zorlanıyor.

Fenerbahçe’de Ederson ile yolların ayrılması gündemdeyken sarı-lacivertliler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Başkan adaylarının kalede düşündüğü yeni isim taraftarı heyecanlandırdı.

EDERSON’A VEDA YAKIN

Süper Lig’in son bölümünde yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilen Ederson’un Fenerbahçe’den ayrılmak istediği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin de Brezilyalı kaleciyle devam etmeyi düşünmediği iddia edildi.

KALEYE JAN OBLAK HAMLESİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe’de başkan adaylarının ortak hedefi Atletico Madrid’in yıldız kalecisi Jan Oblak oldu. Sloven file bekçisinin sarı-lacivertlilerin en önemli kaleci adayı olduğu belirtildi.

AVRUPA DEVLERİ DE İSTİYOR

Bayern Münih ve Inter’in de Jan Oblak ile ilgilendiği aktarıldı. Ancak iki kulübün de yıldız kalecinin yıllık 10 milyon euroluk maaşını karşılamakta zorlandığı ifade edildi.

ATLETICO AYRILIĞA HAZIR

Haberde Atletico Madrid’in yeni sezon öncesi yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlandığı vurgulandı. İspanyol ekibinin Griezmann ve Koke’nin ardından Jan Oblak ile de yolları ayırabileceği belirtildi.

“FENERBAHÇE FORMASI GİYEBİLİR”

33 yaşındaki deneyimli kalecinin güçlü bir proje sunulması halinde Fenerbahçe’ye sıcak bakabileceği öne sürüldü. Bu iddia sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Jan Oblak tam 12 yıldır Atletico Madrid forması giyiyor.

Tecrübeli kaleci bu sezon:

  • 43 maçta görev yaptı
  • 55 gol yedi
  • 11 maçta kalesini gole kapattı.

TARAFTAR HEYECANLANDI

Dünya futbolunun en önemli kalecileri arasında gösterilen Jan Oblak’ın Fenerbahçe ile anılması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi

Depremle sarsılan Malatya'da okullarla ilgili karar verildi
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı

Çin liderinden Trump'a tarihi ayar
Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Korkutan görüntü! Yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEko cCc cCc:

Bayern ve İnter bile 10milyonluk maaş için zorlanıyorsa, biz nasıl ödeyebiliriz anlaşılır gibi değil.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

oblak iyi la gelsin beşiktaşa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin yıldızına şok! 163 kilometre hız yapmanın bedelini fena ödedi

Süper Lig devinin yıldızına şok! 163 kilometre hızın bedeli ağır oldu

Neymar'ı tuvaletini yaparken yakaladılar

Milyonların sevgilisini tuvalette yakaladılar
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi maymunla öpüştü

Ünlü ismin eski sevgilisi maymunla öpüştü
İngiltere’de çocuk istismarı skandalı! Çete üyelerine 277 yıl hapis

Mide bulandıran ağ sonunda çöktü
Ali Babacan Çin’deki kritik zirvede! Türkiye’den tek davetli isim oldu

Kritik zirveye Türkiye’den davet edilen tek isim oldu

Soğukkanlı esnaf! Deprem anında yerinden bile kalkmadı

Depremi umursamayan esnaf! Yerinden bile kalkmadı
Meloni’nin Modi'yi karşıladığı kıyafet gündem oldu: Evinin bahçesinde gibi

Resmi zirveye damga vurdu! Meloni'yi gören herkes aynı yorumu yapıyor