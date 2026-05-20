Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek

Fenerbahçe’de Ederson ile yolların ayrılması gündemdeyken sarı-lacivertliler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Başkan adaylarının kalede düşündüğü yeni isim taraftarı heyecanlandırdı.

EDERSON’A VEDA YAKIN

Süper Lig’in son bölümünde yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilen Ederson’un Fenerbahçe’den ayrılmak istediği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin de Brezilyalı kaleciyle devam etmeyi düşünmediği iddia edildi.

KALEYE JAN OBLAK HAMLESİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe’de başkan adaylarının ortak hedefi Atletico Madrid’in yıldız kalecisi Jan Oblak oldu. Sloven file bekçisinin sarı-lacivertlilerin en önemli kaleci adayı olduğu belirtildi.

AVRUPA DEVLERİ DE İSTİYOR

Bayern Münih ve Inter’in de Jan Oblak ile ilgilendiği aktarıldı. Ancak iki kulübün de yıldız kalecinin yıllık 10 milyon euroluk maaşını karşılamakta zorlandığı ifade edildi.

ATLETICO AYRILIĞA HAZIR

Haberde Atletico Madrid’in yeni sezon öncesi yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlandığı vurgulandı. İspanyol ekibinin Griezmann ve Koke’nin ardından Jan Oblak ile de yolları ayırabileceği belirtildi.

“FENERBAHÇE FORMASI GİYEBİLİR”

33 yaşındaki deneyimli kalecinin güçlü bir proje sunulması halinde Fenerbahçe’ye sıcak bakabileceği öne sürüldü. Bu iddia sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Jan Oblak tam 12 yıldır Atletico Madrid forması giyiyor.

Tecrübeli kaleci bu sezon:

43 maçta görev yaptı

55 gol yedi

11 maçta kalesini gole kapattı.

TARAFTAR HEYECANLANDI

Dünya futbolunun en önemli kalecileri arasında gösterilen Jan Oblak’ın Fenerbahçe ile anılması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.