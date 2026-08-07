Toygar Işıklı kimdir, dizi müzikleri neler? Grammy jüri üyesi Toygar Işıklı kaç yaşında, nereli, eşi kim?
"Aşk-ı Memnu", "Ezel" ve "Kara Sevda" başta olmak üzere hafızalara kazınan birçok yapımın müziklerini besteleyen başarılı sanatçı Toygar Işıklı, uluslararası müzik kariyerine bir başarı daha ekledi. Işıklı, müzik dünyasının en saygın organizasyonlarından Grammy Ödülleri'nde oy kullanma hakkına sahip jüri üyeleri arasına seçildi. Peki, Toygar Işıklı kimdir, dizi müzikleri neler? Grammy jüri üyesi Toygar Işıklı kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde.
Türk dizi ve film müziklerinin en başarılı bestecileri arasında gösterilen Toygar Işıklı, kariyerine uluslararası ölçekte önemli bir başarı daha ekledi. "Aşk-ı Memnu", "Ezel", "Kara Sevda", "Çukur" ve "Kuzey Güney" gibi unutulmaz yapımların müziklerine imza atan başarılı sanatçı, Grammy Ödülleri'ni düzenleyen Recording Academy'nin "Voting Member" (Oy Veren Üye) kadrosuna dahil edildi. Bu gelişmenin ardından Grammy jüri üyesi Toygar Işıklı kimdir, Toygar Işıklı kaç yaşında, Toygar Işıklı nereli, Toygar Işıklı dizi müzikleri neler ve Toygar Işıklı evli mi eşi kim soruları yeniden gündeme geldi.
GRAMMY JÜRİ ÜYESİ TOYGAR IŞIKLI KİMDİR?
Toygar Işıklı, Türkiye'nin önde gelen besteci, müzisyen ve yorumcularından biridir. Özellikle televizyon dizileri ve sinema filmleri için hazırladığı müziklerle geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.
Müzik eğitimini akademik düzeyde sürdüren Toygar Işıklı, Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Şan Ana Dalı'nda lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Kompozisyon (Bestecilik) Programı'nda yüksek lisans yaptı. Akademik çalışmalarını İTÜ Müzikoloji ve Müzik Teorisi Bölümü'nde doktora eğitimiyle sürdürdü.
Yurt dışında da eğitim alan Işıklı, Berklee Müzik Koleji'nde film müziği besteciliği üzerine eğitim gördü. Eğitim sürecinde klasik Batı müziği, caz, klasik Türk müziği ve çağdaş müzik alanlarında Hasan Uçarsu, Kamran İnce, Pieter Snapper, David Osborn, Şehvar Beşiroğlu ve Nail Yavuzoğlu gibi isimlerle çalışmalar gerçekleştirdi.
Profesyonel kariyerine 2004 yılında televizyon sektörü için beste yaparak başlayan sanatçı, kısa sürede Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarının müziklerine imza atan isimlerden biri haline geldi.
Son olarak Toygar Işıklı, müzik dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Grammy Ödülleri'ni düzenleyen Recording Academy'nin "Voting Member" kadrosuna seçildi. Bu üyelik kapsamında Grammy Ödülleri'nin değerlendirme ve oylama süreçlerinde görev alacak.
Yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaşan Işıklı, Recording Academy ailesinin bir parçası olmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek, uluslararası platformda Türkiye'yi temsil edecek olmanın kendisi için anlamlı olduğunu ifade etti.
TOYGAR IŞIKLI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Paylaşılan bilgilerde Toygar Işıklı 1974 yılında Gölcük'te doğmuştur.
TOYGAR IŞIKLI DİZİ MÜZİKLERİ NELER?
Toygar Işıklı, 2004 yılından itibaren televizyon ve sinema sektöründe çok sayıda projeye müzik hazırladı. Kariyerinde yer alan yapımlar şu şekilde sıralanıyor:
2004 – Gece Yürüyüşü
2005 – Çeşm-i Bülbül
2005 – Türev (Film)
2006-2010 – Yaprak Dökümü
2006 – Kırık Kanatlar
2007 – Tutsak
2007 – Eksik Etek
2007-2009 – Dudaktan Kalbe
2007-2008 – Menekşe ile Halil
2008-2010 – Aşk-ı Memnu
2009-2011 – Ezel
2009-2010 – Samanyolu
2010 – Deli Saraylı
2010-2012 – Fatmagül'ün Suçu Ne?
2011-2013 – Kuzey Güney
2011-2012 – Al Yazmalım
2012 – Son
2012-2015 – Karadayı
2013 – 20 Dakika
2013-2015 – Medcezir
2014 – Kurt Seyit ve Şura
2014-2015 – Kara Para Aşk
2015 – Beş Kardeş
2015-2016 – Analar ve Anneler
2015-2017 – Kara Sevda
2016-2017 – İçerde
2016 – Bana Sevmeyi Anlat
2016-2017 – Cesur ve Güzel
2017 – Bu Şehir Arkandan Gelecek
2017-2018 – Yüz Yüze
2017-2021 – Çukur
2018 – 8. Gün
2018-2019 – Şahin Tepesi
2019 – Çarpışma
2019 – Kuzgun
2020 – Babil
2020 – Alev Alev
Bunun yanı sıra Toygar Işıklı, diziler için hazırladığı birçok şarkının sözlerini de yazdı ve bu eserleri kendi yorumuyla seslendirdi. Sanatçı, 2010 yılında "Sonunda", 2013 yılında ise "Hayat Gibi" adlı solo albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.
TOYGAR IŞIKLI EVLİ Mİ, EŞİ KİM?
Toygar Işıklı, Aylin Işıklı ile evlidir. Çiftin "Havin" adını taşıyan bir kız çocukları bulunmaktadır. Paylaşılan bilgilerde aile yaşamına ilişkin bunun dışında herhangi bir detay yer almamaktadır.