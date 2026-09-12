Tottenham Everton maçı hangi kanalda Tottenham Everton maçı nereden CANLI izlenir?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Tottenham Everton maçı için geri sayım başladı. Tottenham Everton maçı hangi kanalda yayınlanacak, Tottenham Everton maçı nereden CANLI izlenir soruları gündemdeki yerini korurken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati araştırılıyor.

TOTTENHAM EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de heyecan Tottenham ile Everton arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Tottenham Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak ve Tottenham Everton maçı nereden CANLI izlenir soruları karşılaşma öncesinde araştırılıyor. Mücadelenin yayıncı kanalları ve başlama saati belli oldu.

TOTTENHAM EVERTON MAÇI NE ZAMAN?

Tottenham ile Everton arasındaki İngiltere Premier Lig karşılaşması 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak.

TOTTENHAM EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham Everton maçı Bein Sports 3 ve Idman TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Bein Sports 3 üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, yayın platformundaki kanal bilgilerini kontrol ederek mücadeleyi canlı izleyebilecek.

Idman TV üzerinden maçı takip etmek isteyen futbolseverler ise kanalın uydu yayınından yararlanabilecek.

BEIN SPORTS 3 HANGİ KANALDA?

Tottenham Everton maçının yayıncılarından Bein Sports 3, Digiturk'te 79. kanaldan izlenebiliyor. Platformlarda kanal numaraları zaman zaman değişebildiğinden, izleyicilerin karşılaşma öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

IDMAN TV HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı Idman TV üzerinden izlemek isteyen futbolseverler için kanalın uydu bilgisi de belli oldu. Idman TV, Azerspace 46E üzerinden yayın yapıyor. Yayın erişiminde yaşanabilecek değişikliklere karşı izleyicilerin güncel uydu ve yayın bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor.

TOTTENHAM EVERTON MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Tottenham Everton maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi Bein Sports 3 ve Idman TV üzerinden takip edebilecek. Bein Sports 3 yayını Digiturk 79. kanal üzerinden, Idman TV yayını ise Azerspace 46E üzerinden izlenebilecek.

TOTTENHAM EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'deki Tottenham Everton karşılaşması 12 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak mücadele için futbolseverler yayın saatinden önce ekran başında yerini alabilecek.

TOTTENHAM EVERTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Tottenham ile Everton arasındaki mücadele, Londra'da bulunan Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak. 12 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 19.30 olarak açıklandı.

TOTTENHAM EVERTON MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Maç: Tottenham - Everton

Organizasyon: İngiltere Premier Lig

Tarih: 12 Eylül 2026 Cumartesi

Saat: 19.30

Stadyum: Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra

Yayın Kanalları: Bein Sports 3, Idman TV

Bein Sports 3: Digiturk 79. kanal

Idman TV: Azerspace 46E