Haberler

Torreira sakatlandı mı, neden sakatlandı, Torreira kaç maç yok, ne zaman iyileşir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Torreira sakatlandı mı, neden sakatlandı, Torreira kaç maç yok, ne zaman iyileşir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Lucas Torreira'dan gelen sakatlık haberi, sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi. Orta sahanın vazgeçilmez isminin yaşadığı talihsizlik, maçın en çok konuşulan anlarından biri haline geldi. Peki, Torreira sakatlandı mı, neden sakatlandı? Torreira kaç maç yok, ne zaman iyileşir? İşte Uruguaylı yıldızın son durumu ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...

RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray'da Lucas Torreira'nın sakatlığı, karşılaşmanın sonucunun yanı sıra takımın önümüzdeki maç programını da gündeme taşıdı. Uruguaylı orta saha oyuncusunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı, sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği soruların başında geliyor. Torreira'nın sakatlığı ciddi mi, Gençlerbirliği ve Lille maçlarında oynayabilecek mi? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

TORREIRA SAKATLANDI MI?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırladığı karşılaşmada Lucas Torreira sakatlık yaşadı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, yaşadığı sorun nedeniyle mücadeleye devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

TORREIRA NE ZAMAN OYUNDAN ÇIKTI?

Karşılaşmanın 78. dakikasında yerde kalan Torreira için sağlık ekibi sahaya girerek ilk müdahaleyi yaptı. Tedavinin ardından devam etmeyi deneyen Uruguaylı futbolcu, bir süre sonra oyunu bırakmak zorunda kaldı. Teknik heyet, 81. dakikada Torreira'yı oyundan alarak yerine Renato Nhaga'yı sahaya sürdü.

TORREIRA NEDEN SAKATLANDI?

Torreira'nın yaşadığı sakatlığın türüne ve nedenine ilişkin Galatasaray tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uruguaylı oyuncunun maçın ardından yapılacak sağlık kontrollerinin sonuçlarına göre durumunun netlik kazanması bekleniyor.

TORREIRA KAÇ MAÇ YOK, NE ZAMAN İYİLEŞİR?

Lucas Torreira'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Sakatlığın ciddiyetine bağlı olarak Uruguaylı oyuncunun Galatasaray'ın 17 Ekim'deki Gençlerbirliği deplasmanında ve 21 Ekim'deki Lille maçında forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulüpten gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı.

TORREIRA'NIN SEZON PERFORMANSI

Galatasaray orta sahasının önemli isimlerinden biri olan Lucas Torreira, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta forma giydi. Uruguaylı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımının en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldı. Torreira'nın olası bir uzun süreli yokluğu, sarı-kırmızılılar açısından önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız?

İş görüşmesinde şoke eden teklif: Seni çok beğendik ama...
Dolandırıcıların akılalmaz yöntemi! Gelenleri yalan makinesine bağlamışlar

Görüntü İstanbul'dan! Yalan makinesi çıktı, nedeni akılalmaz
Malatya'da yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi

Annesizliğe kalbi sadece iki saat dayandı
TFF'den Vincenzo Montella'ya özel veda! Bugün federasyona gelecek

Montella bugün TFF'ye geliyor! Nedeni belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı

Hayallerin yıkıldığı an!
Tupac cinayetinde karar çıktı: Duane Davis’e azmettiricilikten 40 yıl ila müebbet hapis

Ünlü şarkıcının cinayetinin azmettiricisine tarihi ceza
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı

Görüntüler tepki çekti, soruşturma için talimat geldi
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı son maç 2021'de

5 yıldır her maçta başarıyorlar! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı

Ünlü oyuncunun son durumu doktorları bile şaşırttı
Trump'ın istifasını istediği ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle görevi bıraktı

Tartışmaların odağındaki büyükelçi baskılara daha fazla dayanamadı

İnegöl'de 2 milyon liralık altın hırsızlığı

Evden çaldığı altının miktarı dudak uçuklattı