Torreira sakatlandı mı, neden sakatlandı, Torreira kaç maç yok, ne zaman iyileşir?

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RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray'da Lucas Torreira'nın sakatlığı, karşılaşmanın sonucunun yanı sıra takımın önümüzdeki maç programını da gündeme taşıdı. Uruguaylı orta saha oyuncusunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı, sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği soruların başında geliyor. Torreira'nın sakatlığı ciddi mi, Gençlerbirliği ve Lille maçlarında oynayabilecek mi? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

TORREIRA SAKATLANDI MI?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırladığı karşılaşmada Lucas Torreira sakatlık yaşadı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, yaşadığı sorun nedeniyle mücadeleye devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

TORREIRA NE ZAMAN OYUNDAN ÇIKTI?

Karşılaşmanın 78. dakikasında yerde kalan Torreira için sağlık ekibi sahaya girerek ilk müdahaleyi yaptı. Tedavinin ardından devam etmeyi deneyen Uruguaylı futbolcu, bir süre sonra oyunu bırakmak zorunda kaldı. Teknik heyet, 81. dakikada Torreira'yı oyundan alarak yerine Renato Nhaga'yı sahaya sürdü.

TORREIRA NEDEN SAKATLANDI?

Torreira'nın yaşadığı sakatlığın türüne ve nedenine ilişkin Galatasaray tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uruguaylı oyuncunun maçın ardından yapılacak sağlık kontrollerinin sonuçlarına göre durumunun netlik kazanması bekleniyor.

TORREIRA KAÇ MAÇ YOK, NE ZAMAN İYİLEŞİR?

Lucas Torreira'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Sakatlığın ciddiyetine bağlı olarak Uruguaylı oyuncunun Galatasaray'ın 17 Ekim'deki Gençlerbirliği deplasmanında ve 21 Ekim'deki Lille maçında forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulüpten gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı.

TORREIRA'NIN SEZON PERFORMANSI

Galatasaray orta sahasının önemli isimlerinden biri olan Lucas Torreira, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta forma giydi. Uruguaylı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımının en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldı. Torreira'nın olası bir uzun süreli yokluğu, sarı-kırmızılılar açısından önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.