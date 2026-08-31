Torreira Galatasaray'dan ayrıldı mı, Torreira gidiyor mu?

Galatasaray’da Lucas Torreira’nın geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. “Torreira Galatasaray’dan ayrıldı mı?” ve “Torreira gidiyor mu?” soruları gündemdeki yerini korurken, yıldız futbolcunun transfer durumuyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Son gelişmelerin ardından Torreira’nın Galatasaray’daki geleceği taraftarlar tarafından araştırılıyor.

TORREIRA GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Lucas Torreira hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fiorentina, daha önce formasını giyen Uruguaylı orta saha oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için Galatasaray ile temasa geçti. Torreira'nın da Fiorentina'ya dönüş fikrine sıcak baktığı öne sürüldü.

Son olarak Göztepe karşılaşmasında Galatasaray kaptanlığını üstlenen Lucas Torreira'nın geleceği sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. “Torreira Galatasaray'dan ayrıldı mı?” ve “Torreira gidiyor mu?” soruları gündeme gelirken, transfer görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

FIORENTINA'DAN TORREIRA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Fiorentina, Lucas Torreira'yı yeniden kadrosuna katmak amacıyla Galatasaray ile görüşmelere başladı. İtalyan ekibinin, Floransa'da daha önce forma giyen deneyimli futbolcuyu yeniden takımda görmek istediği belirtildi.

Fiorentina'nın Torreira transferi için girişimlerini sürdürdüğü aktarılırken, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki süreçte daha da netleşmesi bekleniyor.

TORREIRA FIORENTINA'YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Transfer iddiasının dikkat çeken noktalarından biri ise Lucas Torreira'nın Fiorentina'ya geri dönme fikrine olumlu yaklaşması oldu. Uruguaylı futbolcunun Floransa'yı sevdiği ve eski takımına yeniden katılma ihtimaline sıcak baktığı ifade edildi.

Torreira, 2021-2022 sezonunda Fiorentina forması giymiş ve İtalya'da geçirdiği dönemde performansıyla dikkat çekmişti. Oyuncunun geçmişteki Fiorentina deneyimi, olası transferde önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

TRANSFERDE KİRALIK VE SATIN ALMA OPSİYONU FORMÜLÜ

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Fiorentina ile Galatasaray arasındaki olası transferde kiralık formülünün kullanılması bekleniyor. Anlaşmaya satın alma opsiyonunun da eklenebileceği belirtiliyor.

Henüz transferin tamamlandığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken, Galatasaray ile Fiorentina arasındaki görüşmelerin sonucu Torreira'nın geleceği açısından belirleyici olacak.

TORREIRA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

2022 yılında Arsenal'dan Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, sarı-kırmızılı takımın orta sahasında önemli bir rol üstlendi. Uruguaylı oyuncu, Galatasaray formasıyla bugüne kadar 178 resmi karşılaşmada görev yaptı.

Bu maçlarda toplam 14 bin 221 dakika sahada kalan Torreira, 11 gol ve 17 asistlik katkı sağladı. Başarılı futbolcu, mücadeleci oyunuyla Galatasaray taraftarının da önemli isimlerinden biri haline geldi.

GALATASARAY'DA 6 KUPA KAZANDI

Lucas Torreira, Galatasaray kariyerinde önemli başarılara imza attı. Uruguaylı futbolcu sarı-kırmızılı formayla 4 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere toplam 6 kupa kazandı.

30 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Bu nedenle Torreira'nın takımdan ayrılması halinde Galatasaray ile Fiorentina arasında bonservis veya kiralama şartları üzerinden bir anlaşmaya varılması gerekiyor.

TORREIRA GALATASARAY'DAN AYRILDI MI?

Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrıldığına dair şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor. Fiorentina'nın oyuncuyla ilgilendiği ve Galatasaray ile görüşmelere başladığı yönündeki haberler gündemde olsa da transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz kesinleşmiş değil.

Galatasaray taraftarlarının merak ettiği “Torreira gidiyor mu?” sorusunun yanıtı, iki kulüp arasındaki görüşmelerin sonucuyla netlik kazanacak.