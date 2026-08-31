İmzalar atıldı! Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'dan 125 milyon Euro'luk dev transfer

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan İngiltere Premier Lig devlerinden Liverpool, transfer döneminde dev bir hamleye imza atarak hücum hattını tarihi bir transferle güçlendirdi.

BARCOLA RESMEN LIVERPOOL'DA

Merseyside ekibi, Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain forması giyen Fransız yıldız Bradley Barcola'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

125 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA

İngiliz kulübünün 23 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Paris Saint-Germain ile 125 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığı belirtildi. Yapılan bu hamle, Liverpool kulüp tarihinin en yüksek bonservisli transferlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Sağlık kontrollerini başarıyla tamamlayan genç Fransız yıldız, kendisini 5 yıllığına kırmızı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imzasını attı. İmza töreninin ardından konuşan Barcola, Liverpool forması giymenin hayatındaki en büyük hayallerinden biri olduğunu ifade etti.