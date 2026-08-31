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Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu Haber Videosunu İzle
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
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KKTC'nin Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşanan faciada kayıp sayısı 20'ye yükseldi. KKTC Başbakanı Üstel, "8 can kaybı, 20 kayıp var. 40 kişi için teyit çalışması sürüyor. Suçlu kimse cezasını çekecek" dedi. Kazada yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri ise, Nuray Zeytun, Nihat Balyemez, Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Toker ve Nurcan Haliloğlu olarak açıklandı.

  • Girne açıklarında 267 kişi taşıyan Filo Jet feribotunun alabora olması sonucu kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölen 8 kişinin kimlikleri açıklandı.
  • Faciadan 241 kişi sağ kurtarıldı; Türkiye'den gönderilen 2 İHA ve 1 CASA uçağı arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor.
  • Olayla ilgili mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden dokuzu tutuklandı, ikisi kamu görevlisi beş kişi serbest bırakıldı.

Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olmasıyla meydana gelen deniz faciasında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. KKTC Başbakanı Ünal, faciadan 241 kişinin sağ kurtarıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğunu ve kayıp kişi sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI VE SON DURUM

Kayıp yolculara ulaşmak için yürütülen çalışmalara Türkiye'den gönderilen 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 CASA tipi uçak havadan destek veriyor. Batan gemiye yönelik operasyonlar hakkında bilgi veren KKTC Başbakanı Ünal, su altındaki geminin enkazına yarın akşam saatlerinde ulaşılmasının planlandığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığı ve acı haberin ailelerine verildiği aktarıldı.

HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİNİN KİMLİKLERİ

Faciada cansız bedenlerine ulaşılan 8 yolcunun isimleri şu şekilde açıklandı:

  • Nuray Zeytun
  • Nihat Balyemez
  • Reyhan Verim
  • Gülcan Gürel
  • Hüseyin Özdemir
  • Fahri Ateş
  • Nisa Toker
  • Nurcan Haliloğlu

ARANAN 20 KAYIP YOLCU

Bölgede arama kurtarma faaliyeti yürüten ekiplerin ulaşmaya çalıştığı 20 kayıp yolcunun kimlikleri ve uyrukları ise şöyle listelendi:

  • Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti
  • Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti
  • Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti
  • Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti
  • Anni Azel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti
  • Şerif Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti
  • Süleyman Erdoğan – KKTC
  • Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
  • Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
  • Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti
  • Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti
  • Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti
  • İsmail Kurt – KKTC
  • Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
  • Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
  • Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti
  • Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti
  • Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti
  • Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti
  • Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti

ENKAZ PARÇALARI İLE YOLCULARIN EŞYALARINA ULAŞILDI

Ekipler deniz yüzeyinde zaman zaman geminin enkazına ait parçalar ile bazı yolcuların kişisel eşyalarına ulaştı.

Arama kurtarma çalışmaları yalnızca açık denizde değil, adanın sahil hattında da yapılıyor.

DOKUZ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu feribotu, dün öğle saatlerinde batmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan kaptan M.Ö.'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Hakim, kimlik tespiti yapıldıktan sonra tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan aranan yedi kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi. Polis yedi şüpheliden beşini gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden dokuzu tutuklandı. Davada ikisi kamu görevlisi beş kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

bunlar gemiye binip nereye gidiyorlardı

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