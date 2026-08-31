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Adıyaman'da Sinir Krizi Geçiren Kadın Kendini Bıçakladı

Adıyaman'da Sinir Krizi Geçiren Kadın Kendini Bıçakladı
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Adıyaman'ın merkez Mara Mahallesi'nde G.Y. adlı kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle sinir krizi geçirerek karnını bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da sinir krizi geçiren bir kadın kendisini bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde G.Y., isimli kadın henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı sinir krizi geçirdi. Girdiği sinir krizi ile ne yaptığını bilmeyen kadın şahıs eline aldığı bıçak ile karın bölgesini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ile polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından G.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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