Adıyaman'da Sinir Krizi Geçiren Kadın Kendini Bıçakladı

Adıyaman'da sinir krizi geçiren bir kadın kendisini bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde G.Y., isimli kadın henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı sinir krizi geçirdi. Girdiği sinir krizi ile ne yaptığını bilmeyen kadın şahıs eline aldığı bıçak ile karın bölgesini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ile polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından G.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı