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Haftalarca oynayamayacak! Kenan Yıldız için resmi açıklama

Haftalarca oynayamayacak! Kenan Yıldız için resmi açıklama
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Juventus, A Milli Takım oyuncularından Kenan Yıldız'ın sol ayağındaki kırık sebebiyle ameliyat olduğunu açıkladı. Milli yıldızın en az 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı müsabakalarda forma giyemeyecek.

  • Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sol ayağındaki 5. metatars kemiği kırığı nedeniyle osteosentez ameliyatı geçirdiğini resmen açıkladı.
  • Kenan Yıldız'ın en az 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
  • Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika'ya karşı oynanacak A Milli Takım maçlarında yer alamayacak.

Serie A devlerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. 

KENAN YILDIZ AMELİYAT EDİLDİ

İtalyan kulübü, genç yıldızın sol ayağında meydana gelen kırık nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiğini resmen açıkladı. Kulüpten konuyla alakalı açıklamada, "Yıldız, öğleden sonra sol ayağındaki 5. metatars kemiğinin tabanında meydana gelen kırık nedeniyle osteosentez ameliyatı geçirdi. Augsburg Hessingpark Klinik'te Dr. Martin Jordan tarafından, kulüp doktoru Dr. Marco Freschi'nin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı. Futbolcu yarından itibaren rehabilitasyon programına başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

EN AZ 6 HAFTA YOK

Geçirdiği talihsiz sakatlığın ardından bıçak altına yatan milli futbolcunun tedavi ve iyileşme sürecinin başladığı belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Yapılan sağlık değerlendirmeleri neticesinde Kenan Yıldız'ın en az 6 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM'A KÖTÜ HABER

Genç yeteneğin sakatlığı, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika'ya karşı kritik mücadelelere çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımımızın da planlarını altüst etti. Kenan Yıldız, iyileşme süreci nedeniyle takımının yanında olamayacak.

Barış Polat
Barış Polat
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSebahittin Çelik:

Planı mı vardı milli takımın? Duyan, bilen söylesin.

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