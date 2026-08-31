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Garson kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü

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Edirne'nin İpsala ilçesinde bir restoranda işletme sahibi ile müşteri arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan garson Tanju Özçiftçi, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Saldırgan C.O. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir restoranda çıkan kavgayı ayırmak için araya giren garson bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, İpsala'daki bir restoranda, işletme sahibi ile müşteri C.O. (22) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda tarafları ayırmak isteyen garson Tanju Özçiftçi, C.O. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tanju Özçiftçi, tedavi için kaldırıldığı İpsala Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. C.O. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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