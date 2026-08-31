Girne'deki faciada aramalar derinleşiyor! Türkiye'den özel gemi yola çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında dün alabora olan yolcu gemisiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yarın Türkiye'den bir geminin bölgeye varacağını bildirdi.

TÜRKİYE'DEN BİR GEMİ BÖLGEYE GELİYOR

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erhürman, dün meydana gelen gemi faciası sonrası Girne Limanı'nda bekleyen ailelerle görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arama kurtarma çalışmalarının dün olduğu gibi bugün de devam ettiğini belirten Erhürman, çalışmaların gece saatleri dahil aynı yoğunlukla sürdürüldüğünü vurguladı.

Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak üzere yarın Türkiye'den bir geminin buraya gideceğini, bunun yaklaşık 1000 metre derinliğe kadar müdahale kapasitesine sahip olduğunu açıkladı. Geminin alabora olmasının ardından hayatını kaybeden 8 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini kaydeden Erhürman, yaşamını yitirenlerin hepsinin ailelerine ulaşıldığını ifade etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Erhürman, facianın adli boyutuna ilişkin soruşturmanın da devam ettiğini, şu ana kadar 9 kişinin gözaltına alındığını ve yargı sürecinin sürdüğünü aktardı. Ortada çok sayıda iddia bulunduğuna dikkati çeken Erhürman, soruşturmanın şeffaf bir yöntemle yürütüleceğinin altını çizdi. Erhürman, tüm iddiaların tek tek araştırıldığını, olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA