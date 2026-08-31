Haberler

Şile'de Üzerinden Yol Geçen Bina Havadan Görüntülendi

Şile'de Üzerinden Yol Geçen Bina Havadan Görüntülendi Haber Videosunu İzle
Şile'de Üzerinden Yol Geçen Bina Havadan Görüntülendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ŞİLE'de üzerinden yol geçen 8 daireli bina havadan görüntülendi.

ŞİLE'de üzerinden yol geçen 8 daireli bina havadan görüntülendi. Evlerde yaşayan bazı kişiler binanın üzerinden yol geçtiğini söylerken, bazıları ise kaldırım geçtiğini belirterek durumdan rahatsız olmadıklarını söyledi.

Çavuş Mahallesi'nde bulunan 8 daireli 2 katlı binanın yaklaşık 50 metre boyunca Plajyolu Sokağı'na dahil edilmesi sanal medyada tartışma konusu oldu. Evlerde yaşayan bazı kişiler binanın üzerinden yol geçtiğini söylerken, bazıları ise kaldırım geçtiğini belirterek durumdan rahatsız olmadıklarını söyledi. Üzerinden yol geçen 8 daireli bina havadan görüntülendi.

'30 SENE OLDU BİLEREK ALDIM'

Binada yaşayan Mustafa Çekici, "Üzerinden yol geçiyor, maalesef öyle ama buradan TIR geçse ev sallanmıyor. En ufak ses gelmez aşağıya. Sağlam bina yani. 52 senedir böyle. Araba geçsin duymazsın. Zamanla satılmış, biz de aldık. 30 sene oldu bilerek aldım. Ben memnunum. Tapumuz var. 30 senedir oturuyorum. Zaten şikayet edecek bir durum yok. Onun için memnunuz yani. Paramıza göre yan bina 10 lira ise burası 1 lira. Zamanla göçer mi göçer, yıkılır mı yıkılır. Ama şu anda bir şey yok. İnşallah olmaz" diye konuştu.

'KALDIRIM ALTINDAYIZ'

Binada yaşayan Züleyha Temiz, "2005'ten beri burada oturuyorum. Herhangi bir sıkıntım yok aldık. Eşim tamir etti, yaptı. 2003'ten beri tanıyorduk ama binamız, yapılmadan önce yol yokmuş orada. Bina yapılmış ve daha sonra yol yapılmış. Sahile yol yokmuş. Sahile yol olmadığı için de vermişler. Burada 8 daire, karşı binamız 56 daire. Siz de duyuyorsunuz gelip geçiyor araba, kaldırımdayız biz. Kaldırım altındayız. Yol altı diye bir şey yok burada. Sadece 4 metre bizim kaldırım hakkımız var. Devlet kaldırım hakkımızı da kullanıyor. Umumi kullanılıyor. Çünkü biz de razıyız, onlarda razı. Benim tapum da var, her şeyim de var. Yani herhangi bir sıkıntım yok, şimdi araba geçsin, duyun. Dinleyin. Duyuyor musunuz? Benim evim asma tavan. Hiç de bir şey yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Emekliye 'dev zam' hazırlığı

Emekliye 'dev zam' hazırlığı
Murat Ağırel savcılığa belgeleri verdi! Gökçek dosyasında milyon euroluk iddialar

Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor

Çocukları, abi-kardeşten gelecek haberi bekliyor
Daha imzası bile kurumamıştı! Samet Akaydin, Trabzonspor'dan ayrılıyor

Samet Akaydin'ın Süper Lig devindeki macerası 2 ay sürdü
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti

İsrailli bakan polis koruması olmadan giremediği yerde dua etti

Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti

Bahçede korkunç olay! Eşinin katili oldu
Göçük, işçiyi bir anda yuttu! Belinden aşağısı yerin altına gömüldü

Belinden aşağısı birden yerin altına gömüldü!
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Akrepler yüksek katlara kadar ulaştı

Evi kolaçan edin! Artık yüksek katlarda da görülüyor