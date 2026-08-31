Haberler

Bakan Çiftçi'den Gürcistan çıkarması: Suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığı gündemde

Bakan Çiftçi'den Gürcistan çıkarması: Suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığı gündemde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğini güçlendirmek amacıyla yarın Gürcistan'a ziyarette bulunacak.

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğini güçlendirmek amacıyla yarın Gürcistan'ı ziyaret edecek.
  • Çiftçi, Tiflis'te Gürcistanlı mevkidaşıyla yapacağı görüşmede organize suç örgütlerinin yurt dışındaki lojistik ve finansal yapılanmaları, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi ve sınır aşan suçlarla ortak mücadele adımlarını ele alacak.
  • Görüşmede ayrıca Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki üçlü mekanizmanın kapsamının genişletilmesi ve benzer işbirliği modellerinin diğer komşu ülkelerle geliştirilmesi değerlendirilecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğini güçlendirmek amacıyla yarın Gürcistan'a ziyarette bulunacak.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çiftçi, başkent Tiflis'te Gürcistanlı mevkidaşıyla bir araya gelecek.

Görüşmede, organize suç örgütlerinin yurt dışındaki lojistik ve finansal yapılanmaları, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi ve sınır aşan suçlarla ortak mücadelede atılabilecek adımlar ele alınacak.

İŞBİRLİĞİ MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Temaslarda ayrıca Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasında oluşturulan üçlü mekanizmanın kapsamının genişletilmesi ve benzer işbirliği modellerinin diğer komşu ülkelerle geliştirilmesi değerlendirilecek.

Çiftçi ile Gürcistanlı mevkidaşı, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenleyecek.

Bakan Çiftçi'nin, sınır aşan suçlarla mücadele kapsamında gelecek dönemde yurt dışı temaslarını artıracağı belirtildi.

Kaynak: AA
Girne'de alabora olan geminin yan yatma anı kamerada

Ölüm böyle gelmiş! Kahreden son anları kamerada
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAykut Arak:

tamamda haberlerde her yerde asıl yer batum yazıyor orası da özerk bölge gürcistan ile anlaşmak çokta bir işe yaramaz batum adamı geri vermiyo sorun o

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama

Ve beklenen açıklama geldi!

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
Lionel Messi'den Arjantin Milli Takımı'na veda

Bir devir sona erdi: Messi'den veda
6 aylık macera! Al Hilal, Karim Benzema ile yollarını ayırdı

Takımının gol kralıydı, gönderildi
Haftalarca oynayamayacak! Kenan Yıldız için resmi açıklama

Fransa, İtalya ve Belçika maçları öncesi A Milli Takımımızda deprem
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı

İsrail'i titreten ittifakın adı belli oldu! Bakan Fidan duyurdu