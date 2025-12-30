TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE: TOKİ Hakkari ve Şırnak kura çekilişi canlı nereden izlenir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde heyecan tüm Türkiye'de devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde ilk kura çekimi Adıyaman'da gerçekleştirildi. Projeye milyonlarca vatandaş başvuruda bulundu ve hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekilişleri hız kesmeden sürüyor. Peki, TOKİ Hakkari ve Şırnak kura çekilişi canlı yayını saat kaçta, nereden izlenir? TOKİ konur kura çekilişi canlı izleme linki! Detaylar...

TOKİ KONUT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ kura çekilişlerini anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için canlı yayın imkânı bulunuyor. Her kura çekimi noter huzurunda şeffaf bir şekilde yapılıyor ve yayınlar TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sayede başvuru sahipleri, hak sahiplerinin belirlenmesini gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor.

TOKİ HAKKARİ VE ŞIRNAK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Bugün, 30 Aralık 2025 tarihinde Şırnak ve Hakkari için kura çekilişi yapılacak. Şırnak kura çekimi 15 Temmuz Kongre Merkezi, Hakkari kura çekimi ise Hakkari Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kura çekimleri saat 11.00'de başlayacak ve Türkiye genelindeki vatandaşlar bu heyecanı TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Önceki kura çekilişlerinin de aynı kanal üzerinden yayımlandığı göz önüne alındığında, hak sahipleri ve vatandaşlar için güvenilir ve şeffaf bir takip platformu sağlanmış oluyor.

TOKİ KONUT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLLERDE NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında 500 bin sosyal konut için kura çekilişleri illere göre belirli bir takvime göre yapılacak. Şu ana kadar açıklanan kura tarihleri ve iller şöyle:

30 Aralık 2025: Şırnak ve Hakkari

5 Ocak 2026: Siirt ve Van

6 Ocak 2026: Mardin ve Ağrı

7 Ocak 2026: Batman

Diğer illerdeki kura tarihleri ise TOKİ'nin resmi duyuruları ile ilan edilecek. Bu takvim sayesinde başvuru sahipleri hangi tarihte kura çekilişi yapılacağını önceden planlayabiliyor.

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri açıklanacak. Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar için iki güvenilir platform bulunuyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi – Kura sonuçları en güncel ve resmi şekilde burada yayımlanıyor.

e-Devlet Kapısı – T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaparak sonuçlara hızlı erişim sağlanabiliyor.

Bu sayede vatandaşlar hem güvenilir hem de resmi kaynaklardan kura sonuçlarını takip edebiliyor.