TOKİ kiralık konut proje başvurularında evlilik şartı var mı, bekarlar başvuru yapabilir mi?

Toki kiralık konut projesinde başvuru şartları, özellikle evlilik durumu, konut sahibi olup olmama ve hane geliri kriterleri açısından merak ediliyor. İstanbul’da uygulanacak proje kapsamında başvuru yapacak kişiler için belirli koşullar bulunuyor. Peki, TOKİ kiralık konut projesinde evlilik şartı var mı, bekarlar başvuru yapabilir mi? İşte TOKİ kiralık konut projesi için açıklanan başvuru şartları.

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİNDE EVLİLİK ŞART VAR MI?

TOKİ kiralık konut projesine başvuracak kişiler için evlilik şartı bulunuyor. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak gerekiyor. Bunun yanında başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi şartı aranıyor.

Projede başvuru şartları arasında evlilik durumunun yanı sıra konut sahibi olmama ve belirlenen gelir sınırını aşmama koşulları da yer alıyor. Aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor.

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİNE BEKARLAR BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

TOKİ kiralık konut projesine bekarların başvuru yapıp yapamayacağı da araştırılan konular arasında bulunuyor. Açıklanan başvuru şartlarına göre projeye başvuracak kişilerin evli olması gerekiyor. Bu nedenle evlilik şartını karşılamayan kişiler başvuru koşullarını sağlamış sayılmıyor.

Başvuru için evli olma şartının yanında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıldır kesintisiz olarak İstanbul'da ikamet etmek gerekiyor.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ kiralık konut projesine başvuracak kişiler için açıklanan şartlar belirli kriterlerden oluşuyor. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmek gerekiyor.

Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması şartı aranıyor. Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamış olan kişiler de projeye başvuramıyor.

Bununla birlikte aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Üzerinde konut tapusu bulunan kişiler de proje kapsamında başvuru yapamıyor.

Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satan kişilerin başvuruları da kabul edilmiyor. Ayrıca sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunan kişiler de kiralık konut projesine başvuramıyor.

Bu kapsamda TOKİ kiralık konut projesi için öne çıkan başvuru şartları şöyle:

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

Evli olmak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmek,

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konut sahibi olmamak,

Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olmak,

Aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması,

Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın almamış veya satmamış olmak,

Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projelerinde asil ya da yedek aktif hak sahipliğinin bulunmaması,

TOKİ'nin resmi açıklamasında kiralık sosyal konut projesinin İstanbul'da uygulanacağı ve ilk etapta belirlenen konutların açıklanan şartları taşıyan başvuru sahiplerine tahsis edileceği belirtildi.