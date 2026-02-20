TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Çanakkale TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Çanakkale kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

Çanakkale'de TOKİ konut projeleri için heyecan dorukta. 20 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek TOKİ Çanakkale kura çekimi, vatandaşlar tarafından merakla takip edilecek. Çekiliş, Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı İbrahim Bodur Salonu'nda başlayacak. Peki, Çanakkale TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Çanakkale kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

TOKİ, kura çekimini resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlayacak. Bu sayede ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar, çekilişi anbean takip edebilecek. Çekilişi canlı izlemek isteyenler, TOKİ'nin YouTube kanalına giriş yaparak yayın başladığında direkt bağlantı üzerinden takip edebilirler.

Bu sistem, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde herkesin çekilişi aynı anda görmesini sağlayarak güvenilir bir süreç sunuyor.

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA!





ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çekiliş tamamlandıktan sonra hak sahipleri için merak edilen bir diğer konu, sonuçların ne zaman açıklanacağı. TOKİ Çanakkale kura sonuçları, noter onayından sonra resmi olarak TOKİ'nin internet sitesinde (www.toki.gov.tr) ilan edilecek.

Aynı zamanda sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden de yayınlanacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca öğrenebilecekler.

Bu yöntemle hem 1+1 hem de 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde net şekilde öğrenilebilecek.

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA

TOKİ Çanakkale kura çekimi, 20 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00'de başlayacak. Çekiliş, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı İbrahim Bodur Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Saat bilgisi, hak sahiplerinin programa zamanında katılımını ve canlı yayını takip etmelerini kolaylaştırmak için kritik öneme sahip. Vatandaşlar, bu saatten önce YouTube üzerinden canlı yayına bağlanarak çekilişi kesintisiz izleyebilirler.