Tokat okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Tokat'ta okul yok mu (KAR TATİLİ – TOKAT VALİLİĞİ)?

29 Aralık Pazartesi günü Tokat'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Tokat Valiliği'nden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Tokat okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Tokat'ta okul yok mu (KAR TATİLİ – TOKAT VALİLİĞİ)?

TOKAT'TA 15 KÖY YOLU KAR NEDENİYLE KAPANDI

Tokat'ta etkisini artıran yoğun kar yağışı, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde 15 köy yolu ulaşıma kapanırken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekipler sahada yoğun mesai harcıyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ, BUZLANMAYA KARŞI ÖNLEM ALINDI

Köy yollarında karla mücadele devam ederken, Karayolları ekipleri de şehirlerarası ve ana güzergâhlarda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yürütüyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ? GÖZLER VALİLİKTE

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Zonguldak, Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük ve Van başta olmak üzere birçok ilde 29 Aralık Pazartesi günü için eğitime ara verildi. Komşu illerden gelen peş peşe tatil kararları, Tokat'ta da velilerin ve öğrencilerin beklentisini artırdı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ, EĞİTİM DEVAM EDİYOR

Tokat Valiliği tarafından 29 Aralık Pazartesi günüyle ilgili şu ana kadar herhangi bir tatil kararı duyurulmadı. Mevcut bilgilere göre il genelinde eğitim öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecek. Valiliğin ilerleyen saatlerde hava koşullarına bağlı yeni bir karar alıp almayacağı ise yakından takip ediliyor.