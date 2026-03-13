Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer bilimsel ölçümlere göre sarsıntının yerin yaklaşık 6,37 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Peki, Tokat depreminde yıkım var mı? Tokat depreminde ölen ve yaralanan oldu mu? Detaylar haberimizde.

TOKAT DEPREMİNDE YIKIM VAR MI?

Gece saatlerinde yaşanan deprem yalnızca Tokat ile sınırlı kalmadı. Çevre illerde yaşayan vatandaşlar da sarsıntıyı hissettiklerini belirtti. Özellikle Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Sivas'ta yaşayan birçok kişi depremi fark ettiklerini ve kısa süreli panik yaşandığını ifade etti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki ekipler tarafından hızlı bir şekilde inceleme başlatıldı. Yapılan ilk değerlendirmelerde deprem nedeniyle büyük çaplı bir yıkım yaşanmadığı bildirildi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü tarafından yapılan açıklamada, sahada gerçekleştirilen ilk kontrollerde ciddi bir hasara rastlanmadığı ifade edildi. Depremin ardından hem şehir merkezinde hem de çevre ilçelerde ekiplerin detaylı tarama yaptığı belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde bazı binalarda küçük çaplı hasarların oluştuğu tespit edildi. Özellikle bazı okullarda ve yapılarda sıva çatlakları meydana geldiği, bazı binalarda ise sıva dökülmeleri ve asma tavanlarda düşmeler görüldüğü aktarıldı.

TOKAT DEPREMİNDE ÖLEN VE YARALANAN OLDU MU?

Depremin ardından en çok merak edilen konuların başında can kaybı ve yaralanma durumu geldi. Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalara göre depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Ayrıca deprem nedeniyle ağır yaralanma bildirimi de yapılmadı. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre ciddi bir yaralanma vakası tespit edilmediği ifade edildi.

Bununla birlikte sarsıntı sırasında yaşanan panik nedeniyle bazı vatandaşların hastanelere başvurduğu bildirildi. Özellikle gece saatlerinde yaşanan deprem sırasında paniğe kapılan bazı kişilerin sağlık kontrolü amacıyla hastanelere gittiği öğrenildi.

Öte yandan öğrenci yurtlarında kalan bazı öğrencilerin panik sırasında küçük çaplı yaralanmalar yaşadığı bilgisi paylaşıldı. Ancak yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre bu yaralanmaların ciddi olmadığı ve tedbir amaçlı sağlık kontrolü yapıldığı belirtildi.

Genel tabloya bakıldığında deprem nedeniyle can kaybı ya da ağır yaralanma yaşanmaması, bölgede en sevindirici gelişme olarak değerlendirildi.

TOKAT DEPREMİ SONRASI SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depremin ardından ilgili kurumların saha incelemeleri sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Niksar ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından ekipler bölgede tarama çalışmalarını sürdürüyor.