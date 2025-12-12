TİSK nedir? TİSK asgari ücret teklifi 2026 ne kadar?

Milyonlarca çalışanın 2026 yılı boyunca alacağı ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri başladı. İlk toplantı, komisyon tarihinde bir konfederasyonun masada yer almamasıyla kayıtlara geçti.

TİSK NEDİR, AÇILIMI NE?

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, 20 Aralık 1962 tarihinde kuruldu ve Türk işverenlerini yurt içinde ve yurt dışında endüstriyel ilişkiler alanında temsil etme yetkisine sahip tek üst kuruluş olarak faaliyet yürütüyor. Genel merkezi Ankara'da bulunan konfederasyonun çatısı altında, kamu hizmetleri dahil olmak üzere ekonomi ve sanayinin farklı alanlarında faaliyet gösteren 21 üye işveren sendikası bulunuyor. TİSK, işveren kesiminin ortak sesi olarak ulusal ve uluslararası platformlarda temsil görevini üstleniyor.

Konfederasyonun çalışma alanları arasında üretim, endüstriyel ilişkiler, rekabetçilik, verimlilik, kayıtlı istihdam, toplu iş sözleşmeleri ve dış ticaret yer alıyor. Asgari ücret, sosyal diyalog ve çalışma barışı gibi çalışma yaşamının temel başlıklarında toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlama amacıyla faaliyet yürütüyor. Ulusal düzeyde üçlü temsil esasının geçerli olduğu tüm platformlarda işveren kesimini temsil eden TİSK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda da işveren tarafını temsilen yer alıyor.

TİSK ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 2026

2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi sürecinde yapılan ilk toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Toplantıya işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katıldı; ancak işçi tarafını temsilen yıllardır komisyonda bulunan TÜRK-İŞ masada yer almadı. Bu gelişme, asgari ücret tespit sürecinde bir ilk olarak kayda geçti.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, komisyonun yapısına yönelik eleştirilerini Bakanlığa sunduğu mektupla dile getirdi. Ağar, komisyon kararlarının işçileri dikkate almadan alındığını belirterek, konfederasyonun 24 Aralık 2024 tarihli kararı doğrultusunda çalışmalara katılmayacağını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise tarafların görüşlerinin önemli olduğunu belirterek, sürecin sosyal diyalog çerçevesinde tamamlanacağına yönelik mesaj verdi. TİSK'in 2026 yılı asgari ücretine ilişkin teklifi ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.