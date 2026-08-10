Futbol heyecanını dijital ortama taşıyan TFF Fantezi Lig, Süper Lig'de forma giyen gerçek futbolcuların performanslarını oyunun merkezine alan interaktif bir fantezi futbol deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, gerçek futbolcular arasından kendi takımlarını oluştururken maçlarda ortaya çıkan performanslara göre puan toplamaya çalışıyor. Peki, TFF Fantezi Ligi nedir, nasıl oynanır? TFF Fantezi Ligi nasıl kayıt olunur, telefona nasıl yüklenir? Detaylar...

TFF FANTEZİ LİG NEDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde sunulan TFF Fantezi Lig'de oyuncular, Süper Lig'de mücadele eden gerçek futbolcular arasından bir kadro kurarak yarışıyor. Oyunun temelini ise gerçek karşılaşmalarda ortaya çıkan futbolcu performansları oluşturuyor.

Futbolseverler oluşturdukları kadroları maç haftaları öncesinde düzenleyebiliyor, gerekli gördükleri oyuncu değişikliklerini gerçekleştirebiliyor ve takım kaptanlarını belirleyebiliyor. Böylece yalnızca kadro kurmakla kalmayıp her hafta yapılacak tercihlerle yarışmanın gidişatına yön verebiliyor.

TFF'nin daha önce de resmi bir fantezi futbol oyunu sunduğu biliniyor. Federasyonun 2014 yılında yayımladığı duyuruda, Turkcell işbirliğiyle geliştirilen Süper11'ün resmi fantezi futbol oyunu olarak kullanıma sunulduğu ve iOS ile Android uygulamalarının yayımlandığı belirtilmişti.

TFF FANTEZİ LİG NASIL OYNANIR?

TFF Fantezi Lig'de oyunun temel amacı, Süper Lig'de mücadele eden gerçek futbolcular arasından verilen bütçe doğrultusunda bir kadro oluşturarak maç haftalarında mümkün olduğunca yüksek puan toplamaktır.

Oyuna katılan kullanıcılar öncelikle kadrolarını oluşturuyor. Verilen bütçe kapsamında Süper Lig oyuncuları arasından ilk 11 belirlenirken yedek oyuncular da kadroya dahil ediliyor. Kadro oluşturulduktan sonra maç haftaları öncesinde gerekli düzenlemeler yapılabiliyor.

Oyunun puanlama sistemi gerçek maç istatistikleri üzerinden ilerlediği için futbolcuların sahadaki performansı önem taşıyor. Gol atan futbolcular, asist yapan oyuncular ve kalecilerin kurtarışları gibi karşılaşma içerisinde ortaya çıkan performanslar takımın elde ettiği puana katkı sağlıyor.

Kullanıcıların haftalık süreçte dikkat ettiği bir diğer konu ise kaptan seçimi oluyor. Her hafta takım kaptanının belirlenmesiyle birlikte kullanıcılar kadrolarını maç haftasına hazırlıyor.

KAPTAN SEÇİMİ NASIL YAPILIYOR?

TFF Fantezi Lig'de kullanıcıların her hafta gerçekleştirmesi gereken işlemlerden biri takım kaptanını belirlemek. Kadro oluşturulduktan sonra kaptan tercihi yapılabiliyor.

Kaptan seçimi, maç haftası öncesindeki kadro hazırlığının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. Bunun yanında kullanıcılar oyuncu değişikliklerini ve kadro güncellemelerini de maç haftası başlamadan önce tamamlayabiliyor.

TFF FANTEZİ LİG NASIL KAYIT OLUNUR?

TFF Fantezi Lig'e kayıt işlemi, resmi web sitesi veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Oyuna katılmak isteyen kullanıcıların öncelikle giriş ekranına ulaşması gerekiyor.

Kayıt sürecinde "Kayıt Ol" seçeneği kullanılıyor. Ardından ad, soyad, e-posta adresi ve şifre gibi gerekli bilgiler eksiksiz şekilde dolduruluyor.

Kayıt işleminin ardından hesabın güvenliği açısından e-posta adresine gönderilen aktivasyon bağlantısının kullanılması gerekiyor. E-posta doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcı hesabını aktif hale getiriyor.

Hesap oluşturma ve doğrulama adımlarının tamamlanmasının ardından kullanıcı, verilen bütçe doğrultusunda Süper Lig futbolcularından oluşan ilk 11'ini ve yedeklerini belirleyebiliyor.

KAYIT SONRASI İLK KADRO NASIL OLUŞTURULUR?

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcıyı kadro oluşturma aşaması bekliyor. Bu noktada verilen bütçe dikkate alınarak Süper Lig oyuncuları arasından ilk 11 belirleniyor.

İlk 11'in yanı sıra yedek oyuncular da seçiliyor. Böylece kullanıcının TFF Fantezi Lig'deki takımı oluşturulmuş oluyor.

Kadronun hazırlanmasının ardından takım kaptanı belirlenebiliyor ve maç haftası başlamadan önce gerekli kadro güncellemeleri yapılabiliyor.

TFF FANTEZİ LİG TELEFONA NASIL YÜKLENİR?

TFF Fantezi Lig, verilen bilgilere göre mobil cihazlardan uygulama üzerinden de kullanılabiliyor. Futbolseverler mobil cihazlarında uygulamayı açarak hesaplarına erişebiliyor.

Mobil kullanımda öncelikle uygulamaya giriş yapılması gerekiyor. Kayıtlı kullanıcılar, kayıt sırasında belirledikleri e-posta adresi ve şifre ile hesaplarına ulaşabiliyor.

TFF'nin geçmişte yayımladığı resmi duyuruda da fantezi futbol oyunu Süper11 için iOS ve Android uygulamalarının kullanıma sunulduğu belirtilmişti.

MOBİL CİHAZDAN OYUNA ERİŞİM

Uygulama üzerinden oyuna giriş yapan kullanıcılar kendi panellerine ulaşabiliyor. Kadro güncellemeleri, kaptan seçimi ve oyuncu değişiklikleri mobil cihaz üzerinden takip edilebiliyor.

Bilgisayar üzerinden kullanımda ise resmi internet sitesine girilerek "Giriş Yap" sekmesi kullanılıyor. Mobil cihazlarda uygulama, bilgisayarda ise resmi internet sitesi üzerinden hesaba erişim sağlanıyor.

TFF FANTEZİ LİG GİRİŞ NASIL YAPILIR?

TFF Fantezi Lig hesabı oluşturulup e-posta doğrulaması tamamlandıktan sonra oyuna giriş yapılabiliyor. Mobil cihaz kullananlar uygulamayı açarak, bilgisayar üzerinden işlem yapmak isteyenler ise resmi internet sitesini ziyaret ederek giriş ekranına ulaşabiliyor.

Giriş ekranında "Giriş Yap" seçeneğine tıklanıyor. Ardından kayıt sırasında kullanılan e-posta adresi ve şifre ilgili alanlara yazılıyor. Bilgilerin doğru şekilde girilmesiyle birlikte kullanıcı kendi paneline erişebiliyor.

Hesaba giriş yaptıktan sonra maç haftası başlamadan önce kadro güncellemeleri gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanında takım kaptanı seçilebiliyor ve gerekli oyuncu değişiklikleri yapılabiliyor.

SEZON BAŞLADIKTAN SONRA TFF FANTEZİ LİG'E KATILINABİLİR Mİ?

Sezonun başlamış olması TFF Fantezi Lig'e katılmaya engel oluşturmuyor. Futbolseverler sezon başladıktan sonra da kayıt işlemlerini tamamlayarak oyuna dahil olabiliyor.

Lig maratonunun hangi haftasında olunduğundan bağımsız olarak kayıt gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcı, oyuna katıldığı andan itibaren geçerli maç haftasının kuralları doğrultusunda puan toplamaya başlayabiliyor.

Bu nedenle sezon başlamış olsa dahi TFF Fantezi Lig'e katılmak mümkün. Yeni kullanıcılar kayıt ve doğrulama işlemlerinin ardından kadrolarını oluşturup yarışmaya dahil olabiliyor.