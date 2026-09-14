Tera Holding kimin, sahibi kim, yönetim kurularında kimler var? Tera Holding şirketleri neler, ne iş yapar?

Tera Holding’in faaliyet alanları ve yönetim kadrosuna ilişkin bilgiler merak konusu olurken, şirket bünyesinde yer alan kuruluşlar da araştırılıyor. Peki, Tera Holding kimin, Tera Holding yönetim kurulunda kimler var, Tera Holding şirketleri neler? İşte paylaşılan bilgiler doğrultusunda detaylar.

TERA HOLDİNG YÖNETİM KURULARINDA KİMLER VAR?

Paylaşılan yönetim kurulu görselinde Tera Holding yönetim kadrosunda yer alan isimler ve görevleri şöyle sıralanıyor:

Oğuz Tezmen: Onursal Başkan

Emre Tezmen: Yönetim Kurulu Başkanı

Emir Münir Sarpyener: Genel Müdür

Kadir Boy: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kerem Alkin: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Abdülkadir Özkan: Yönetim Kurulu Üyesi

Görselde Oğuz Tezmen, Emre Tezmen ve Emir Münir Sarpyener ilk sırada; Kadir Boy, Kerem Alkin ve Abdülkadir Özkan ise ikinci sırada yer alıyor. Görev tanımları da isimlerin altında ayrıca belirtiliyor.

TERA HOLDİNG ŞİRKETLERİ NELER?

Paylaşılan şirket bilgilerinde Tera Holding bünyesindeki faaliyet alanları finans sektörü ile teknoloji ve diğer sektörler şeklinde iki başlık altında sıralanıyor.

FİNANS SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİ

Finans alanında listelenen şirket ve kuruluşlar şunlar:

Tera Yatırım (Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)

Tera Bank

Tera Finans Faktoring

Tera Portföy (Tera Portföy Yönetimi A.Ş.)

Tera Girişim Sermayesi

Tera Kripto

Tera Finansal Yatırımlar Holding

Paylaşılan bilgilere göre Tera Yatırım, sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında yatırım bankacılığı ve aracılık faaliyetleri yürütüyor. Tera Portföy ise alternatif yatırımlar alanında faaliyet gösteriyor ve kurumsal ile nitelikli yatırımcılara çeşitli yatırım ürünleri sunuyor.

TEKNOLOJİ VE DİĞER SEKTÖRLER

Teknoloji ve diğer sektörler kapsamında ise şu şirketler sıralanıyor:

Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL)

Barikat Grup (Barikat İnternet Güvenliği)

Tera Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş.

Tera Robotik Sanayi ve Teknoloji A.Ş.

Tera Turizm ve Ticaret A.Ş.

Bu liste, paylaşılan şirket bilgilerinde Tera Holding kapsamında belirtilen teknoloji, gayrimenkul, robotik, turizm ve internet güvenliği alanlarını gösteriyor.

TERA HOLDİNG NE İŞ YAPAR?

Paylaşılan bilgilerde Tera Holding'in faaliyet alanları finans, teknoloji ve diğer sektörlerdeki şirketler üzerinden sıralanıyor. Finans tarafında Tera Yatırım, Tera Bank, Tera Finans Faktoring, Tera Portföy, Tera Girişim Sermayesi, Tera Kripto ve Tera Finansal Yatırımlar Holding yer alıyor.

Tera Yatırım'ın kendi tanımında şirket; yatırım bankacılığı ve aracılık faaliyetleri alanında faaliyet gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı geniş yetkili bir aracı kurum olarak belirtiliyor. Şirketin hizmet alanları arasında araştırma ve kurumsal finansman hizmetlerinin yanı sıra pay, vadeli işlemler ve borçlanma araçları piyasaları bulunuyor.

Tera Yatırım'ın paylaşılan bilgilerinde şirketin 1990 yılında kurulduğu ve 2005 yılında mevcut ortaklar tarafından devralınarak Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adını aldığı belirtiliyor. Şirketin Aralık 2022'de Borsa İstanbul'da halka arz edildiği de aktarılıyor.

Tera Portföy ise Tera Yatırım'ın yüzde 100 iştiraki olarak tanımlanıyor. Şirketin faaliyetleri arasında yurtiçi ve uluslararası piyasalar odaklı serbest fonlar, tematik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonları bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre Tera Portföy 2022 yılında Tech Invest ve Game Invest adıyla iki farklı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu oluşturdu.

Tera Holding kapsamında paylaşılan diğer şirketler ise teknoloji, internet güvenliği, gayrimenkul, robotik ve turizm gibi farklı alanlarda sıralanıyor. Bu nedenle mevcut şirket listesine göre grubun faaliyet alanları yalnızca finans sektörüyle sınırlı değil; teknoloji ve diğer sektörlerde de şirketler bulunuyor.