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Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak

Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak
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Tarım ve Orman Bakanlığının yeni düzenlemesiyle gıdalarda domuz ve böcek kaynaklı aroma vericilerin kullanımı tamamen yasaklandı. Ayrıca 10 aroma maddesinin kullanımı 31 Aralık 2026'dan itibaren durdurulacak, etiketlerde "doğal" ifadesinin kullanılabilmesi için ise yüzde 95 şartı aranacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalarda kullanılan aroma vericilere ilişkin kuralları yeniden düzenledi. Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 2011 tarihli eski düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Yeni mevzuat kapsamında, aroma vericiler ile aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerinin kullanımında tüketici sağlığının korunması ve tüketicinin yanıltılmaması esas alınacak.

DOMUZ VE BÖCEK KAYNAKLI BİLEŞENLERE YASAK

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri domuz ve böcek kaynaklı bileşenlere ilişkin oldu. Domuz ve böcek kaynaklı aroma vericiler, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri ile bunların üretiminde kullanılan kaynak materyallerin gıda ürünlerinde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Yönetmeliğe uygun olmayan aroma maddeleri ile bu maddeleri içeren gıdalar da piyasaya arz edilemeyecek.

10 AROMA MADDESİNE KADEMELİ YASAK

Yönetmelikle belirlenen 10 aroma maddesi için de kademeli yasaklama takvimi oluşturuldu. FL 04.029, FL 05.100, FL 05.175, FL 05.222, FL 15.029, FL 15.030, FL 15.060, FL 15.119, FL 15.130 ve FL 15.131 kodlu maddelerin 31 Aralık 2026'dan itibaren piyasaya arzı, gıda üretiminde kullanımı ve ithalatı durdurulacak.

FL 05.062 ve FL 05.099 kodlu iki aroma maddesinin kullanımı ise yalnızca belirlenen gıda kategorileriyle sınırlandırıldı.

ETİKETTE "DOĞAL" YAZMAK İÇİN YÜZDE 95 ŞARTI

Yeni yönetmelikle gıda etiketlerinde kullanılan "doğal" ifadesine ilişkin kriterler de netleştirildi. Bir aroma vericinin etiketinde "doğal" ifadesinin kullanılabilmesi için aroma bileşenlerinin ağırlıkça en az yüzde 95'inin etikette belirtilen kaynaktan elde edilmesi gerekecek.

İŞLETMELERE 31 ARALIK'A KADAR SÜRE

Gıda işletmelerine yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmeleri için 31 Aralık 2026'ya kadar geçiş süresi verildi. Bu tarihten önce üretilen veya piyasaya sunulan ve yeni hükümlere uygun olmayan ürünler ise raf ömürleri sona erene kadar piyasada bulunabilecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKenan Teymur:

Ne yani by zamana kadar yedirdiniz ha komik ya ayıp

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