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Pezeşkiyan konuşurken yaptıkları olay oldu! Sonunda kutuyu elinden aldılar

Pezeşkiyan konuşurken yaptıkları olay oldu! Sonunda kutuyu elinden aldılar Haber Videosunu İzle
Pezeşkiyan konuşurken yaptıkları olay oldu! Sonunda kutuyu elinden aldılar
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan BRICS Zirvesi'nde konuşurken, arkasında oturan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal'ın kuruyemiş kutusundan defalarca atıştırması dikkat çekti. Parmaklarını yaladıktan sonra yeniden kutuya uzanan Jaiswal'ın önündeki kuruyemiş kutusu bir süre sonra başka bir kişi tarafından alındı.

  • İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın BRICS Zirvesi'nde yaptığı konuşma sırasında arkasında oturan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, önündeki kuruyemiş kutusundan yiyerek parmaklarını yaladıktan sonra aynı eliyle tekrar kutuya uzandı.
  • Pezeşkiyan'ın konuşması devam ederken bir kişi kuruyemiş kutusunu Jaiswal'ın önünden alarak uzaklaştırdı.
  • Pezeşkiyan, BRICS Zirvesi'ndeki konuşmasında uluslararası ve ekonomik gelişmelere ilişkin mesajlar verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın BRICS Zirvesi'nde yaptığı konuşma sırasında kameralara yansıyan ilginç anlar sosyal medyanın dikkatini çekti.

PEZEŞKİYAN KONUŞURKEN KURUYEMİŞ YEDİ

Pezeşkiyan kürsüde konuşmasını sürdürürken arkasında oturan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, önünde bulunan kuruyemiş kutusuyla ilgilenmeye başladı.

Görüntülerde Jaiswal'ın kutudan kuruyemiş alarak yediği, ardından yeniden kutuya uzanarak atıştırmaya devam ettiği görülüyor.

PARMAKLARINI YALAYIP TEKRAR KUTUYA UZANDI

Jaiswal'ın bir süre sonra parmaklarını yalaması ve aynı eliyle yeniden ortak kuruyemiş kutusuna uzanması dikkat çekti.

Pezeşkiyan'ın konuşması devam ederken yaşanan bu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

KUTUYU ÖNÜNDEN ALDILAR

Görüntülerin en dikkat çekici anı ise kısa süre sonra yaşandı. Jaiswal kuruyemiş yemeye devam ederken başka bir kişi kutuyu bulunduğu yerden alarak Jaiswal'ın önünden uzaklaştırdı.

Jaiswal'ın kuruyemiş kutusuyla yaşadığı bu anlar, zirvenin resmi atmosferinin dışında dikkat çeken görüntülerden biri oldu.

PEZEŞKİYAN ZİRVEDE KONUŞTU

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise BRICS Zirvesi'ndeki konuşmasında uluslararası ve ekonomik gelişmelere ilişkin mesajlar verdi. Pezeşkiyan konuşmasını sürdürürken hemen arkasında yaşanan kuruyemiş görüntüleri toplantının dikkat çeken anları arasına girdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmed Yıldız:

siz adamın davranışını bırakında önce kendi davranışınıza bakın, haberi öyle vermişsiniz ki sanki İran cumhurbaşkanı bunu yapmış gibi… Ahlakın a'sı siz sözde haberciler de yok maalesef

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