Haberler

Esenler’de servis minibüsü alevlere teslim oldu

Esenler’de servis minibüsü alevlere teslim oldu
Güncelleme:
+53 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler’de servis minibüsünde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenler'de servis minibüsünde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 07.00 sıralarında Esenler 15 Temmuz Mahallesi Bağlantı Yolu Yıldırım-TEM Metris istikametinde meydana geldi. Servis minibüsünde henüz bilinmeyen sebeple motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü minibüsü emniyet şeridine çekti. Yangına ilk müdahale sürücü tarafından yapılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri 1 şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından alevlere tamamen teslim olan servis, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Minibüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken minibüs ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı

21 FETÖ'cü için ses getirecek karar! Aralarında Zekeriya Öz de var
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar! Yemen alev alev yanıyor

Savaşta korkulan oldu! Başkente gece yarısı bomba yağdırdılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu

Öğrencileri merak edip odaya girdi! Acı manzarayla karşılaştılar
Ortalık fena karıştı! Acun Ilıcalı için ihraç talebi

Acun'a büyük şok! İhraç edilecek
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Her 3 büyük mükelleften 1'i mercek altında

Şimşek düğmeye bastı! Maliye şimdi bu grubun peşinde
Gülben Ergen yaz tatiline böyle veda etti! Son günün tadını çıkardı

Ünlü şarkıcı yaz tatiline böyle veda etti! Havuzda keyifli anlar
Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Polis peşindeydi! 'Raperin Yılmaz'dan gözaltı sonrası ilk görüntü

Polis peşindeydi! "Raperin Yılmaz"dan gözaltı sonrası ilk görüntü
Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm

Maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm